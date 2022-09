Действительно, в среднем исторически полугодие с мая по октябрь на фондовом рынке по своим результатам хуже, чем с ноября по май. Отсюда и известное выражение: Sell in May and go away. Однако в 2022 году ситуация сложилась абсолютно уникальная. Сегодня можно не ориентироваться на сезонные паттерны и среднеисторические значения.

Во-первых, разрушена связь между российским и мировыми рынками. Если раньше наши индексы двигались шаг за шагом вслед за американскими, то с введением санкций и заморозкой нерезидентов эта связь оказалась полностью нарушена. Российский рынок теперь живет своей собственной жизнью. Движения американского рынка ему больше не указ, что мы могли ярко наблюдать в последние несколько дней, когда SnP корректировался в ответ на ястребиную риторику господина Пауэлла, а индекс Мосбиржи, наоборот, стремительно рос.

Во-вторых, российский рынок за последний год снизился очень сильно. Еще буквально пару недель назад снижение с максимумов осени 2021 года, когда индекс МосБиржи превышал 4000 пунктов, достигало 50%. В таких условиях, конечно, долгосрочные разумные инвесторы покупают. Вне зависимости от сезона. Пытаться выгадать несколько процентов на сезонных вещах, которые раньше работали, совершенно глупо в условиях, когда потенциал роста кратный. Безусловно, потенциал кратный для тех, кто готов купить и подержать бумаги несколько лет. Или приобрести паи паевых инвестиционных фондов, представляющих собой профессионально управляемый, диверсифицированный портфель ценных бумаг.

Поэтому в сложившихся условиях нет смысла придавать большого значения тому, какой месяц на календаре. Достаточно обратить внимание на то, насколько дешево стоит сейчас российский рынок и насколько все-таки лучше складывается реальная ситуация, чем те пессимистичные ожидания, которые были еще несколько месяцев назад.