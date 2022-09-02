После выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоул в прошлую пятницу эта неделя для американских акций выдалась сложная. 26 августа индекс S&P 500 показал максимальное дневное снижение с середины июня, потеряв 3,37%, а в первой половине текущей недели нисходящая динамика продолжилась — индекс снижался в течение трех торговых дней подряд и лишь в четверг показал по итогам дня небольшой рост.

Выступление Пауэлла скорректировало ожидания тех инвесторов, которые надеялись на более умеренные действия ФРС или скорую смену курса регулятора по ужесточению денежно-кредитной политики. Глава ФРС дал понять, что для восстановления ценовой стабильности ставка, вероятно, будет оставаться высокой в течение определенного периода, пока регулятор не увидит результат.

При этом одним из основных аргументов, оправдывающих ужесточение политики ФРС, является ситуация на рынке труда, которая предоставляет регулятору определенную гибкость. Опубликованная во вторник статистика по открытым вакансиям в США (JOLTS) оказалась позитивной для рынка труда — после трех месяцев снижения показатель в июле снова вырос и превысил 11,2 млн.

Вышедшие сегодня данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе в августе в целом совпали с ожиданиями. Число занятых увеличилось на 315 тыс. при консенсус-прогнозе на рост в 300 тыс., при этом примечательным является тот факт, что число занятых в несельскохозяйственном секторе США по итогам августа увеличилось до 152,7 млн и превысило уровень февраля 2020 года, установив новый исторический максимум. Уровень безработицы при этом вырос в августе до 3,7% по сравнению с 3,5% в июне.

Хотя вышедшая статистика скорее является подтверждением сильного рынка труда в США, определяемая по фьючерсам вероятность повышения ставки ФРС на 75 базисных пунктов в сентябре после выхода данных снизилась до 62% (еще вчера показатель составлял 75%). На фоне публикации индекс S&P 500 открылся умеренным ростом, прибавляя менее 1%, однако сразу после открытия начал снижаться, снова опустившись ниже 4000 пунктов. Доходность 10-летних гособлигаций США немного снижается, находясь вблизи уровня 3,22%.

Статистика существенно не меняет ту картину, которая сложилась на американском рынке в конце августа, и для дальнейшего роста в среднесрочной перспективе ему могут потребоваться новые драйверы. Повлиять на ситуацию могут данные по инфляции в США, которые должны быть опубликованы 13 сентября.