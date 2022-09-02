Прошедшая неделя на мировых площадках ознаменовалась преобладанием продаж и лишь к ее окончанию рынки смогли перейти к восстановлению. Старт негативной динамике дал своим выступлением 26 августа в рамках ежегодного симпозиума в Джексон Холле председатель ФРС США Дж. Пауэлл. В словах руководителя американского регулятора инвесторы увидели указание на приоритет в борьбе с инфляцией и готовность ФРС и дальше идти на активное ужесточение денежно-кредитной политики для борьбы с ней. На протяжении недели выступавшие представители ФРС подтвердили данную позицию, ориентируя рынки на пик по ставкам в районе 3,75-4% и возможность удержания повышенных ставок в рамках 2023 года с переходом к смягчению денежно-кредитной политики лишь в 2024 году в случае, если инфляция будет планомерно отступать к цели регулятора. В результате, инвесторы пересмотрели ожидания в сторону более жестких монетарных условий в дальнейшем, что увеличивает риски рецессии в американской экономике и ухудшения показателей компаний. Это способствовало сокращению объемов рисковых активов в портфелях инвесторов и замещению их защитными инструментами.

Лишь в конце недели на мировых рынках активизировались покупки. Сначала часть спекулятивно настроенных инвесторов в преддверии публикации блока данных по рынку труда перешла к фиксации прибыли по "коротким" позициям в акциях. В дальнейшем же покупки были поддержаны слабыми данными по безработице в США, которая в августе выросла до 3,7% с 3,5% в июле. По мнению части участников торгов рост безработицы может способствовать тому, что американский регулятор будет действовать более осторожно в рамках ужесточения ДКП, что позитивно для рисковых активов.

Несмотря на это, на следующей неделе снижение мировых рынков может продолжится, а на рынки вновь будут давить риски перехода американской экономики в рецессию. Через полторы недели будут опубликованы августовские данные по инфляции, а 21 сентября ФРС огласит очередное решение по ставке, в рамках которого она может быть поднята еще на 75 б.п. — ставка ФРС окажется выше 3%. Даже такие уровни в ставках могут существенно осложнить жизнь компаниям, привыкшим занимать дешево и имеющим высокий уровень долга, стоимость обслуживания которого в ближайшее время будет только расти. При этом возможности по заимствованию и перекредитованию будут сокращаться — банки и инвесторы будут более внимательно смотреть на состояние заемщиков и требовать более высокую доходность, которая бы покрывала растущие риски эмитентов. В результате, это негативно скажется на показателях компаний, заставит их пересмотреть свои инвестиционные планы, а часть "компаний-зомби" может привести к банкротству.