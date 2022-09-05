Рубль на старте торгов пытался укрепляться, но быстро перешел к активному ослаблению, обновив трехнедельный минимум к доллару, который в моменте достигал 61,45 руб. Затем российская валюта отыграла существенную часть потерь, выйдя в плюс к бивалютной корзине благодаря падению евро, который обновил 20-летний минимум к доллару на мировом рынке.

Давление на рубль оказывает вышедшая в пятницу после закрытия торгов новость о том, что на оборудовании газопровода «Северный поток» обнаружены неисправности и повреждения, не позволяющие его плановый запуск 3 сентября. Сегодня пресс-секретарь президента РФ заявил, что магистраль заработает в случае отмены санкций, которые мешают ремонтировать оборудование, необходимое для работы "Северного потока".

Сокращение поставок газа в Европу лишает рубль сильной поддержки, поскольку ранее в рамках схемы продажи газа в ЕС за рубли планировалось реализовывать на бирже до 100% валюты, поступавшей от этих операций.

Данный фактор вызвал и ухудшение ситуации на мировых рынках, так как из-за высоких цен на сырье увеличивается вероятность стагфляции. С другой стороны, возобновившийся рост нефтяных цен защищает рубль от устойчивого снижения.

Китайский юань несет ощутимые потери к рублю, в отличие от небольшого плюса американской валюты. Благодаря привязке к ней, гонконгский доллар торгуется в неплохом плюсе, показывая более сильную динамику по сравнению с мировой на фоне выхода инвесторов из "токсичных" валют в "дружественные".

Российский долговой рынок усилил восходящую динамику. Индекс гособлигаций RGBI повышается третью сессию подряд, обновив месячный максимум. Спрос на ОФЗ увеличился на последних данных Росстата о сохранении дефляции, что повысило вероятность существенного снижения ключевой ставки ЦБ на ближайшем заседании в следующую пятницу.