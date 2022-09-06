Рубль поначалу находился под давлением, после чего резко укрепился. Однако развить восходящее движение не удалось, российская валюта вернулась в минус к бивалютной корзине.

Таким образом, рубль продолжает консолидироваться, в основном в соответствующих парах отыгрывая динамику валют на мировом рынке. Баланс спроса и предложения на иностранную валюту в целом сохраняется. Факторы, которые бы могли его нарушить, присутствуют, но непосредственного ощутимого влияния на курс рубля пока не оказывают.

Российский долговой рынок продолжает развивать мощную волну роста в ожидании сентябрьского заседания ЦБ в следующую пятницу. От него инвесторы ждут очередного существенного снижения ключевой ставки, так как недельная дефляция сохраняется уже почти полтора месяца. Индекс гособлигаций RGBI сегодня активно повышается, вновь переписав месячную вершину.