Российский рынок акций во вторник начал активно снижаться. Обороты торгов в индексе МосБиржи подскочили до 64 млрд руб., что в два раза выше средних значений для августа. Снижение проходило относительно равномерно, затронув все наиболее ликвидные бумаги. Каких-то сильных перекосов в голубых фишках не наблюдалось.

Из индекса МосБиржи выделялись лишь две бумаги. Акции РусГидро (-0,1%) вообще не упали, но по ним мы ранее уже много раз отмечали наличие поддержки из-за покупок со стороны РУСАЛа. Видим, этот фактор остается актуальным. Также в плюсе закрылись акции самой Московской биржи (+0,4%) на фоне общего роста торговой активности на площадке.

В целом по рынку после семи сессий роста сложился комплекс факторов, спровоцировавших резкое снижение индексов. Во-первых, это общая перегретость. Рост рынка продолжался с начала августа, индекс МосБиржи за это время вырос на 21%. При этом никаких сильных откатов в последние недели не наблюдалось. Во-вторых, появились новости о возврате дружественных нерезидентов на рынок акций с 12 сентября. В-третьих, слабую динамику во вторник показали нефтяные фьючерсы — котировки Brent упали на 3% и сейчас находятся уже ниже $92.

Возможно, одним днем волна коррекции не завершится и в ближайшие сессии еще будут локальные попытки продавить рынок чуть ниже. Тем более уже пять сессий подряд наблюдается падение сырьевого индекса Bloomberg Commodity Index и это негатив для наших экспортеров.

По индексу МосБиржи техническая картина пока не вызывает беспокойства. Первый коррекционный уровень был достигнут уже вчера — 2385 п. Если в ближайшие дни он будет пройден, то далее цели отката сместятся к 2320 п., после чего восходящая тенденция может возобновиться.

Курс USD/RUB пусть медленно, но все-таки начинает подниматься. Таким образом хоть как-то сглаживается наблюдаемая слабость на рынке commodities. Накануне курс доллара закрывался выше отметки 61.

Для ускорения импульса роста необходимо проходить наверх отметки 61,9 и 62,5. Их преодоление переставит следующие ориентиры в сторону 65. Такой сценарий выхода из текущего боковика сейчас выглядит базовым.

На рынке облигаций все спокойно. Это важный момент, показывающий, что волатильность и нервозность участников — это сейчас черта присущая лишь рынку акций. А вот на долговом рынке в последние четыре сессии мы видим очень плавный подъем по индексам ОФЗ (RGBI) и корпоративных облигаций (RUCBICP). Причин для падения здесь не наблюдаем. Наоборот, если сегодня вечером мы опять увидим цифры Росстата о сохранении недельной дефляции в стране, то это лишь поддержит рынок бондов из-за ожиданий снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 16 сентября.

Стоит ли бояться возврата иностранцев? С 12 августа вновь появится возможность совершать операции на рынке акций у нерезидентов из дружественных стран, а также нерезидентов, находящихся под контролем российских юридических или физических лиц.

Это решение уже было анонсировано еще в августе, но его отложили. Доля нерезидентов из дружественных стран ранее составляла не более 2% ежедневного оборота на рынках торговой площадки. То есть объемы акций, даже если большинство нерезидентов захочет продать свои бумаги, относительно небольшой. Кроме того, маловероятно, что держатели бумаг начнут массовые продажи.

Ограничения на вывод средств из РФ продолжают действовать на уровне $1 млн в месяц, то есть для крупных акционеров продавать все и сразу нет смысла.

Что касается нерезидентов, находящихся под контролем российских юридических или физических лиц, то величину их потенциального давления определить достаточно сложно.