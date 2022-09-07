Вскоре фон улучшится
Рубль на старте торгов испытал резкую просадку, обновив трехнедельный минимум к доллару, который достигал 61,55 руб. Однако затем российская валюта быстро поднялась в умеренный плюс.
Внешний фон на открытии нашей сессии был негативным, но вскоре улучшился: мировые рынки и нефтяные цены показали активное повышение и вышли на положительную территорию.
В целом рубль по-прежнему слабо реагирует на внешние и внутренние драйверы, которые по большей части являются негативными. Вероятно, только непосредственная реализация рисков в виде сокращения валютной выручки экспортеров из-за снижения сырьевых цен и уменьшения поставок сырья за рубеж, или возобновление покупок в рамках нового бюджетного правила смогут вызвать более устойчивое и ощутимое ослабление рубля.
Российский долговой рынок рискует прервать серию из четырех растущих сессий. На открытии индекс гособлигаций RGBI совершил рывок вверх, в очередной раз обновив месячный максимум, но затем сдал позиции, растеряв почти весь плюс. Сегодняшние данные по инфляции в России (19:00 МСК) могут оказать поддержку котировкам ОФЗ, если отразят сохранение недельной дефляции.
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