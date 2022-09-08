События в сфере макроэкономики и бизнеса 8 сентября
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 8 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (август)
|62%
|53% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний)
|0,84 трлн йен
|-0,63 трлн йен (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (июль)
|-0,132 трлн йен
|0,229 трлн йен (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (г/г) (2кв2022)
|2,2%
|3,5% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (кв/кв) (2кв2022)
|0,5%
|0,9% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Сальдо торгового баланса (июль)
|17,13 млрд австрал. долл
|8,733 млрд австрал. долл (факт)
|6:05
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
|8:30
|EUR
|Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (2кв2022)
|0,3%
|0,4% (факт)
|15:15
|EUR
|Еврозона — Ставка по депозитным средствам (сентябрь)
|0%
|0,5%
|15:15
|EUR
|Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ
|0,75%
|15:15
|EUR
|Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике
|15:15
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Эдуардо Фернандеза-Болло
|15:15
|EUR
|Еврозона — Решение по процентной ставке (сентябрь)
|0,5%
|1,25%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|232 тыс
|240 тыс
|15:45
|EUR
|Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ
|16:10
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|17:15
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|18:00
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-3,326 млн барр
|-0,733 млн барр
|18:00
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-0,523 млн барр
|18:25
|CAD
|Канада — Выступление первого заместителя Управляющего Банка Канады Кэролин Роджерс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 02.09)
|566,8 млрд долл (на 26.08)
|RUB
|Газпром нефть — СД (о статусе реализации проекта "Зима" в ХМАО-Югре и основные достижения в рамках наращивания объемов добычи углеводородов)
|RUB
|ОГК-2 — СД (рекоменд. и предложения по повестке ГОСА)
|RUB
|Россети Волга — СД (план мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности, отчет о реализации программы инновационного развития ПАО за 2021, план реализации программы на 2022-2026)
|RUB
|Россети Северный Кавказ — СД (программа "Информационная безопасность" ПАО)
https://1prime.ru/experts/20220908/838045884.html