МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 8 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (август) 62% 53% (факт)
2:50 JPY Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) 0,84 трлн йен -0,63 трлн йен (факт)
2:50 JPY Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (июль) -0,132 трлн йен 0,229 трлн йен (факт)
2:50 JPY Япония — ВВП (г/г) (2кв2022) 2,2% 3,5% (факт)
2:50 JPY Япония — ВВП (кв/кв) (2кв2022) 0,5% 0,9% (факт)
4:30 AUD Австралия — Сальдо торгового баланса (июль) 17,13 млрд австрал. долл 8,733 млрд австрал. долл (факт)
6:05 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи    
8:30 EUR Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (2кв2022) 0,3% 0,4% (факт)
15:15 EUR Еврозона — Ставка по депозитным средствам (сентябрь) 0% 0,5%
15:15 EUR Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ 0,75%  
15:15 EUR Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике    
15:15 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Эдуардо Фернандеза-Болло    
15:15 EUR Еврозона — Решение по процентной ставке (сентябрь) 0,5% 1,25%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 232 тыс 240 тыс
15:45 EUR Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ    
16:10 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла    
17:15 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
18:00 USD США — Запасы сырой нефти -3,326 млн барр -0,733 млн барр
18:00 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -0,523 млн барр  
18:25 CAD Канада — Выступление первого заместителя Управляющего Банка Канады Кэролин Роджерс    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 02.09) 566,8 млрд долл (на 26.08)  
  RUB Газпром нефть — СД (о статусе реализации проекта "Зима" в ХМАО-Югре и основные достижения в рамках наращивания объемов добычи углеводородов)    
  RUB ОГК-2 — СД (рекоменд. и предложения по повестке ГОСА)    
  RUB Россети Волга — СД (план мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности, отчет о реализации программы инновационного развития ПАО за 2021, план реализации программы на 2022-2026)    
  RUB Россети Северный Кавказ — СД (программа "Информационная безопасность" ПАО)    