В среду мировые рынки продемонстрировали разнонаправленную динамику. Так, на развивающихся рынках преобладали продажи, в результате чего индекс MSCI EM снизился на 0,9%. При этом ближе к вечеру настроения на мировых рынках улучшились, что привело к позитивной динамике ведущих развитых рынков и позволило индексу MSCI World подняться на 1,1%. Отметим, что основной рост пришелся на американские площадки, где индексы Dow Jones и S&P500 поднялись на 1,4% и 1,8%. На наш взгляд, фактором, способствовавшим активизации покупок, стало желание части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным "коротким" позициям. При этом коррекционный отскок начался еще во вторник после того, как индекс S&P500 протестировал поддержку на уровне 3 900 пунктов. Отметим, что фиксация прибыли по спекулятивным "шортам" может быть связана и с желанием участников торгов снизить риски по портфелям в преддверии публикации на следующей неделе данных по инфляции в США.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро четверга, то их можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 2,2%. Исключение составляет рынок Китая, теряющий 0,1%. Фьючерсы на основные американские индексы торгуются чуть выше уровней вчерашнего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, после провала днем ранее, сегодня предпринимает попытки коррекционного восстановления, прибавляя 0,9% и торгуясь в районе 88,8 доллара за баррель. Из макроэкономических событий четверга выделим решение ЕЦБ по ключевой ставке. Европейский регулятор, скорее всего, повысит ее на 75 б.п., что уже заложено в котировках. А основное внимание инвесторов сосредоточится на экономических прогнозах ЕЦБ и указаниях на его возможные дальнейшие шаги в рамках денежно-кредитной политики. Также стоит обратить внимание на выступление руководителя ФРС США Дж. Пауэлла и публикацию в Штатах статистики по заявкам на пособие по безработице.

В среду индекс Мосбиржи снизился на 1%, отступив в район 2 402 пунктов. Сегодня, на наш взгляд, коррекционная динамика, начатая во вторник от сопротивления на уровне 2500, может быть продолжена, а основным фактором давления выступит ухудшение ситуации на рынке энергоносителей. В сложившихся обстоятельствах в ходе сессии индекс Мосбиржи может сделать существенный шаг к отметке 2 350 пунктов, уйдя под минимумы вторника.

На валютной секции Московской биржи по итогам среды рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так. доллар и юань отступили на 0,7% и 0,4%, закончив торги в районе 60,8 и 8,73 рубля соответственно. Евро понес символические потери, удержав позиции выше 60,4 рубля. Сегодня ожидаем активизации продаж в рубле, чему будет способствовать вчерашнее снижение цен на нефть, говорящее в пользу сокращения притока иностранной валюты в страну со стороны экспортеров углеводородов. Это поспособствует восстановлению основных мировых валют. В результате, пара доллар/рубль в ходе торгов может предпринять очередную попытку закрепления выше 61 рубля.