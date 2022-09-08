На российском рынке акций в среду наблюдались попытки как продолжить начавшуюся ранее коррекцию, так и возобновить трендовое движение наверх после снятия технической перекупленности. В результате инициатива все-таки перешла к продавцам, чему в первую очередь способствовало общее снижение сырьевых товаров. Индекс МосБиржи потерял 1% и опустился к 2400 п. Обороты торгов на волне текущего отката снижаются, что является в целом положительным сигналом об отсутствии значительного объема продавцов.

Индекс Bloomberg Commodity, отражающий динамику более 20 фьючерсов на сырьевые биржевые товары, упал шестую сессию подряд, обеспечив давление на российских нефтяников, металлургов и других экспортеров. Главным образом на ухудшении сентимента сказывается просадка нефтяных котировок. Фьючерсы Brent накануне просели еще на 5%, впервые с февраля опустившись ниже отметки $90 за баррель.

При этом если ранее на commodities негативно влиял безоткатный рост индекса доллара (DXY), то вчера он, наоборот, снижался. И это все равно не привело к развороту сырьевых товаров. Не помогло и общее улучшение настроений на американских фондовых площадках: уверенно выросли индексы акций, а доходности длинных гособлигаций упали.

В результате сырьевой фактор сейчас является ключевой помехой для возобновления роста российского рынка акций, особенно при отсутствии выраженной реакции курса рубля. Вторым риском в глазах инвесторов может выступать потенциальный навес продавцов в ряде бумаг после выхода дружественных нерезидентов с 12 сентября.

По индексу МосБиржи фаза коррекции может растянуться еще на несколько дней. В качестве ближайшего ориентира выделяется отметка 2385 п. В случае ее пробоя вниз далее откат продолжится в сторону 2320 п. Реализация такой потенциальной волна снижения — повод рассмотреть увеличение длинных позиций.

Цены на нефть не обращают внимание на то, что страны ОПЕК+ грозятся отреагировать на снижение цен сокращением квот. В моменте общий рыночный сентимент в commodities негативный и это определяет тренд. Опасения связаны с падением совокупного спроса из-за рецессии в ряде развитых стран и ужесточения ДКП. Кроме того, участников беспокоит августовская стагнация показателей импорта крупнейшего потребителя нефти Китая. По фьючерсам Brent ближайшие цели падения сместились к $84,6-86,5.

В этой ситуации лучше индекса могут выглядеть акции продуктового ритейла и банковского сектора, частично электроэнергетика.

Дефляция пока еще тут. Росстат отчитался о падении индекса потребительских цен за неделю еще на 0,13%. В годовом выражении инфляция замедлилась до 14,1%.

Дефляционный тренд позитивен с точки зрения ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Банка России. На заседании 16 сентября не исключаем снижения ключевой ставки на 50 б.п. с текущего уровня в 8,00%. Это положительный момент для рынка облигаций и среднесрочно для российских акций (отчасти уже учтен рынком). Вкупе с ожидаемым высвобождением огромной депозитной базы и дивидендами Газпрома все это может привести к притокам в инструменты фондового рынка осенью.

В то же время отметим, что на значительное снижение ставки на следующем заседании ЦБ РФ рассчитывать все сложнее (более 50 б.п.) Накануне регулятор представил доклад, отметив, что недельные данные указывают на постепенное изменение инфляционной картины. Баланс рисков на среднесрочной перспективе смещен в сторону проинфляционных. С июля устойчиво повышается доля товаров и услуг, цены на которые растут темпом выше 4% в пересчете на год. Одновременно в потребительской корзине уменьшается доля позиций, стоимость которых снижается.

Текущие темпы роста потребительских цен в предстоящие месяцы увеличатся. Это связано в первую очередь с постепенным исчерпанием эффекта переноса от укрепления рубля и оживлением потребительского спроса вследствие смягчения условий кредитования и снижения склонности к сбережению. Кроме того, ускорение роста денежной массы на фоне оживления кредитной активности в сочетании с усилением бюджетного импульса — один из основных проинфляционных рисков.

В этой ситуации вскоре вновь могут начать выглядеть лучше рынка инфляционные линкеры, то есть облигации купон или номинал которых связан с индексом потребительских цен. Например, одним из наиболее ликвидных инструментов выступает ОФЗ 52002 с погашением в 2028 г. Эти бумаги в отличие от ОФЗ с постоянным купоном в последние месяцы выглядели слабо и падали, но теперь интерес к ним может вновь увеличиться. По цене вчерашнего закрытия доходность к погашению составляла 3,6% + % изменение уровня инфляции.

Курс USD/RUB накануне оставался стабильным. Для ускорения импульса роста необходимо проходить наверх отметки 61,9 и 62,5. Их преодоление переставит следующие ориентиры в сторону 65. Такой сценарий выхода из текущего боковика сейчас выглядит базовым.