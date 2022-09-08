События в сфере макроэкономики и бизнеса 9 сентября
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 9 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|0,5%
|0,2%
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август)
|2,7%
|2,8%
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс цен производителей (г/г) (август)
|4,2%
|3,1%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Специальный саммит глав ЕС
|15:30
|CAD
|Канада — Изменение занятости (август)
|-30,6 тыс
|15 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — Уровень безработицы (август)
|4,9%
|5%
|19:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера
|19:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Эстер Джордж /Esther L. George/ (президент ФРБ Канзас-Сити)
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|596
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|760
|22:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-29,2 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|229,2 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|117,7 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|26,8 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-239,6 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-57,4 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-41,5 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-2,3 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-47,7 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август)
|15,1%
|14,3% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|-0,4%
|-0,5% (прогноз)
|19:00
|RUB
|ВВП (квартальный) (г/г) (2кв2022)
|-4%
|-4% (прогноз)
|RUB
|Газпром — закрытие реестра для участия в ВОСА (30.09.2022, в заочной форме, див-ды 1П2022, реестр для выплаты — 11.10.2022)
|0 — див-д 2021
|51,03 (1П2022, рекоменд. СД) — див-д 2022
|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2022 (ВОСА — 29.08.2022)
|17,71 (1П2021) + 0,82 (фин) — див-д 2021
|9,68 (1П2022) — див-д 2022
|RUB
|МГТС — СД (положения о закупке для нужд компании в новой редакции)
|RUB
|Ростелеком — СД (результаты выполнения бизнес-плана за 1П2022)
|RUB
|ТГК-1 — СД (политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО в новой редакции)
https://1prime.ru/experts/20220908/838056662.html