Крупных покупателей пока нет, они придут позже
Ситуация с торговой активностью на российском рынке акций начала приходить в норму. В четверг обороты по индексу МосБиржи опустились к 33 млрд руб. — это средний размер для последних недель. Общая амплитуда колебаний также сократилась. Среди отдельных секторов не выделяется какого-то явного фаворита или аутсайдера.
По индексу МосБиржи наблюдаем три сессии снижения подряд после предыдущих 7 дней роста. Масштаб коррекции пока незначительный. Котировки пришли в район 2380-2390 п. Это промежуточные рубежи поддержки. Если они будут пройдены, то далее локальные цели сместятся в сторону 2320 п. Реализация такой потенциальной волны снижения — повод рассмотреть увеличение длинных позиций.
Учитывая все еще сохраняющуюся слабость сырьевых товаров, а также относительную устойчивость рубля, лучше индекса могут выглядеть акции продуктового ритейла, банковского сектора и электроэнергетики.
В пятницу торговая активность участников, вероятно, будет невысокой. Многие инвесторы заняли выжидательную позицию, видя просадку commodities и ожидая возврата дружественных нерезидентов со следующего понедельника. Причин для активного роста широким фронтом сейчас нет.
Вечерняя сессия. С сегодняшнего дня на вечерней торговой сессии срочного рынка Московской биржи снова будут доступны все инструменты: с 19:00 до 23:50 МСК. Например, до сих пор торги не проводились по фьючерсам на акции.
А уже со следующего понедельника вечером возобновятся торги и по акциям индекса МосБиржи, а в утреннюю сессию — на срочном и валютном рынках.
Минфин возвращается на рынок. Во время выступления на Московском финансовом форуме замминистра финансов Тимур Максимов заявил о возобновлении первичных размещений ОФЗ в сентябре. Они не проводились с февраля. На первом этапе предполагается, что будут размещаться бумаги из обращающихся выпусков с доступным остатком и это будут небольшие объемы, 10-20 млрд руб.
Постепенное увеличение предложения ОФЗ на рынке увеличит ликвидность инструмента, а проведение аукционов даст возможность финансовым институтам в достаточном объеме приобретать инструменты дешевле, чем на вторичном биржевом рынке.
Кроме того, Минфин рассматривает возможность выпуска облигаций в юанях. К текущему моменту бонды в китайской валюте уже выпустили РУСАЛ, Полюс и Металлоинвест. В ближайшее время могут появиться облигации Роснефти.
Интерес к юаню — очевидный тренд, как со стороны граждан, так и бизнеса. Именно эту валюту выбирают участники в качестве первой альтернативы ставшим токсичными долларам и евро. Так, доля валютных пар с юанем в объеме биржевых торгов достигла 26%, тогда как в марте составляла 3%.
Цены на нефть сегодня с утра находятся около $89. Важно, что вчерашняя статистика по существенному росту запасов в США не привела к ускорению распродаж. Наоборот, были даже попытки отскока, что говорит появлении на минимумах с февраля спекулятивного спроса на нефтяные контракты. По фьючерсам Brent ближайшие уровни сильной технической поддержки сместились к $84,6-86,5.
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