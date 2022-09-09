Ситуация с торговой активностью на российском рынке акций начала приходить в норму. В четверг обороты по индексу МосБиржи опустились к 33 млрд руб. — это средний размер для последних недель. Общая амплитуда колебаний также сократилась. Среди отдельных секторов не выделяется какого-то явного фаворита или аутсайдера.

По индексу МосБиржи наблюдаем три сессии снижения подряд после предыдущих 7 дней роста. Масштаб коррекции пока незначительный. Котировки пришли в район 2380-2390 п. Это промежуточные рубежи поддержки. Если они будут пройдены, то далее локальные цели сместятся в сторону 2320 п. Реализация такой потенциальной волны снижения — повод рассмотреть увеличение длинных позиций.

Учитывая все еще сохраняющуюся слабость сырьевых товаров, а также относительную устойчивость рубля, лучше индекса могут выглядеть акции продуктового ритейла, банковского сектора и электроэнергетики.

В пятницу торговая активность участников, вероятно, будет невысокой. Многие инвесторы заняли выжидательную позицию, видя просадку commodities и ожидая возврата дружественных нерезидентов со следующего понедельника. Причин для активного роста широким фронтом сейчас нет.

Вечерняя сессия. С сегодняшнего дня на вечерней торговой сессии срочного рынка Московской биржи снова будут доступны все инструменты: с 19:00 до 23:50 МСК. Например, до сих пор торги не проводились по фьючерсам на акции.

А уже со следующего понедельника вечером возобновятся торги и по акциям индекса МосБиржи, а в утреннюю сессию — на срочном и валютном рынках.

Минфин возвращается на рынок. Во время выступления на Московском финансовом форуме замминистра финансов Тимур Максимов заявил о возобновлении первичных размещений ОФЗ в сентябре. Они не проводились с февраля. На первом этапе предполагается, что будут размещаться бумаги из обращающихся выпусков с доступным остатком и это будут небольшие объемы, 10-20 млрд руб.

Постепенное увеличение предложения ОФЗ на рынке увеличит ликвидность инструмента, а проведение аукционов даст возможность финансовым институтам в достаточном объеме приобретать инструменты дешевле, чем на вторичном биржевом рынке.

Кроме того, Минфин рассматривает возможность выпуска облигаций в юанях. К текущему моменту бонды в китайской валюте уже выпустили РУСАЛ, Полюс и Металлоинвест. В ближайшее время могут появиться облигации Роснефти.

Интерес к юаню — очевидный тренд, как со стороны граждан, так и бизнеса. Именно эту валюту выбирают участники в качестве первой альтернативы ставшим токсичными долларам и евро. Так, доля валютных пар с юанем в объеме биржевых торгов достигла 26%, тогда как в марте составляла 3%.

Цены на нефть сегодня с утра находятся около $89. Важно, что вчерашняя статистика по существенному росту запасов в США не привела к ускорению распродаж. Наоборот, были даже попытки отскока, что говорит появлении на минимумах с февраля спекулятивного спроса на нефтяные контракты. По фьючерсам Brent ближайшие уровни сильной технической поддержки сместились к $84,6-86,5.