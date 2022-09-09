Сейчас рынок находится под сильным давлением политики мировых центральных банков, прежде всего политики Федеральной резервной системы, направленной на ужесточение кредитных условий на фоне небывалого роста инфляции. Рост курса доллара (индекс DXY) относительно других валют, а также рост доходности по безрисковым активам — казначейским обязательствам США — привел к коррекции цен на золото в первой половине года, поскольку между индексом доллара и золотом, цена которого во всем мире выражается в долларах, наблюдается отрицательная корреляция. Чем больше "дорожает" доллар, тем меньше цена золота.

Однако в периоды высокой волатильности, вызванной экономическими и геополитическими катаклизмами, про корреляцию "забывают" и инвесторы бегут в "тихую гавань", то есть в золото.

В настоящее время глобальная экономика стоит на пороге тектонических изменений, следствием которых стала серьезная волатильность на финансовых рынках. Если в США перспектива глубокой рецессии пока под вопросом, а слабость наблюдается лишь в отдельных секторах, то вероятность рецессии на европейском континенте на горизонте одного года достаточно высока. Экономика Еврозоны может получить двойной удар — неконтролируемая инфляция и повышение стоимости заимствований как следствие ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ. Это может наслоиться на традиционную для экономики ЕС структурную проблему — дифференцированность ставок между "бедным" Югом и "богатым" Севером. В этом случае мы можем стать свидетелями "бегства" от евро — в сторону золота и, частично, доллара.

Глобальный спрос на золото, несмотря на снижение цен, уже существенно вырос — совокупно до 2 190 тонн (прирост на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Основной рост был обеспечен спросом со стороны биржевых фондов, а также центральных банков, то есть квалифицированных инвесторов.

Интересная активность наблюдается со стороны Китая как одного из крупнейших обладателей золотовалютных резервов. Только за июнь и июль Китай импортировал из Швейцарии 112,6 тонн золота. Мы полагаем, что интерес к золоту со стороны глобальных инвесторов может вернуться уже в 4 квартале 2022 года.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

АО "Россельхозбанк" — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.