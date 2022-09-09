В рамках прошедшей недели мировым рынкам все же удалось перейти к восстановлению. При этом в ее начале продажи на ведущих площадках преобладали. Этому поспособствовали данные по индексам деловой активности в сфере услуг европейских стран, которые оказались хуже ожиданий и показали замедление деловой активности в данном секторе. В результате в первые дни основные мировые индексы демонстрировали негативную динамику. В частности, индекс развитых рынков MSCI World к середине недели закрепился ниже 2 600 пунктов, а индекс MSCI EM, показывающий ситуацию на развивающихся площадках, отступал в район 950 пунктов, тем самым обновив минимумы с июня 2020 года.

Однако в середине недели макроэкономические новости встали на сторону "быков". Предварительные данные по ВВП Японии и Еврозоны за второй квартал оказались лучше ожиданий, также как и статистика по заявкам на пособие по безработице в США. Однако по большому счету, они лишь стали сигналами к волне фиксации прибыли по "коротким" позициям в акциях. Часть инвесторов решила перейти к закрытию прибыльных позиций в преддверии публикации данных по инфляции в США, которые выйдут 13 сентября. Дальнейшее замедление потребительских цен в Штатах может оживить надежду инвесторов на более мягкие шаги ФРС США в рамках денежно-кредитной политики, что спровоцирует восстановление мировых рынков. Закрытие «шортов» способствовало переходу основных индексов к коррекционному росту. Так, индекс S&P500 после тестирования поддержки на уровне 3 900 пунктов, смог отыграть потери начала недели и к ее окончанию закрепиться выше 4 000 пунктов.

При этом, на наш взгляд, в ближайшее время представители ФРС США продолжат ориентировать рынки на дальнейшее существенное ужесточение денежно-кредитной политики. В частности, на сентябрьском заседании ставка, скорее всего, будет поднята на 75 б.п., а к концу текущего года может достичь отметки 4%. Плюс к этому регулятор по итогам сентябрьского заседания вновь может указать на необходимость удержания ставки на данном уровне на протяжении 2023 года и возможность перехода к циклу снижения ставки лишь в 2024 году. Это создает жесткие монетарные условия, которые окажут негативное влияние на экономику Штатов, создавая предпосылки для ее перехода в рецессию, и показатели компаний, особенно имеющих высокую долговую нагрузку. Плюс к этому, не стоит забывать и о сокращении баланса ФРС, объем которого с сентября увеличился вдвое, что ведет к оттоку ликвидности с рынков. Сложившаяся ситуация в среднесрочной перспективе будет оказывать давление на мировые рынки, способствуя их снижению.