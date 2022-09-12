Будет ли понижать Банк России ключевую ставку в ближайшую пятницу или нет (видимо, будет), но денежный рынок вновь развернулся к инвесторам лицом. Доходности однодневного РЕПО с ЦК, по которому сужу о недостатке/избытке свободной ликвидности, последние недели находились на напряженных значениях, на уровне и выше нынешнего ключевого (ключевая ставка пока что 8%). И вот, в конце истекшей недели ситуация весьма заметно изменилась.

Выводы по паре дней наблюдений — зыбкие. И всё же для рынка акций, как и для рынка облигаций, в особенности же для ВДО де-факто подешевевшие деньги — добрый знак.