Рубль открылся недалеко от месячных минимумов, установленных в прошлую среду. Вероятно, нисходящий импульс был вызван опасениями, что часть возвращающихся с сегодняшнего дня дружественных нерезидентов будет продавать акции и переводить средства в иностранную валюту.

Однако негативный настрой удалось быстро преодолеть: рубль сразу перешел к укреплению, ускорившись в начале основной сессии. Поддержку ему оказывает позитивный внешний фон, особенно уверенный рост нефтяных цен, стартовавший незадолго до открытия у нас основной сессии. В результате рубль вышел в небольшой плюс к бивалютной корзине, обновив недельный максимум в паре с долларом. К евро рубль несет умеренные потери на фоне сильного роста европейской валюты на внешних площадках.

Сегодня на российском валютном рынке впервые с конца февраля проводились утренние торги. Возможно, отсутствие достаточной ликвидности в первые минуты ранней сессии могло способствовать стартовой просадке рубля, которую быстро выкупили.

Российский долговой рынок сумел переломить негативную тенденцию предыдущих трех сессий. Индекс гособлигаций RGBI отскочил от недельного минимума и уже отыграл почти все пятничные потери.