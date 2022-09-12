Рубль продолжает держаться уверенно
Рубль открылся недалеко от месячных минимумов, установленных в прошлую среду. Вероятно, нисходящий импульс был вызван опасениями, что часть возвращающихся с сегодняшнего дня дружественных нерезидентов будет продавать акции и переводить средства в иностранную валюту.
Однако негативный настрой удалось быстро преодолеть: рубль сразу перешел к укреплению, ускорившись в начале основной сессии. Поддержку ему оказывает позитивный внешний фон, особенно уверенный рост нефтяных цен, стартовавший незадолго до открытия у нас основной сессии. В результате рубль вышел в небольшой плюс к бивалютной корзине, обновив недельный максимум в паре с долларом. К евро рубль несет умеренные потери на фоне сильного роста европейской валюты на внешних площадках.
Сегодня на российском валютном рынке впервые с конца февраля проводились утренние торги. Возможно, отсутствие достаточной ликвидности в первые минуты ранней сессии могло способствовать стартовой просадке рубля, которую быстро выкупили.
Российский долговой рынок сумел переломить негативную тенденцию предыдущих трех сессий. Индекс гособлигаций RGBI отскочил от недельного минимума и уже отыграл почти все пятничные потери.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20220912/838088255.html