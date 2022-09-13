Мировые рынки начали неделю с восходящей динамики. Так, индексы MSCI World и MSCI EM, показывающие состояние развитых и развивающихся рынков соответственно, по итогам понедельника смогли подняться на 1,4% и 0,9%. Преобладанию покупок способствует ожидание выхода макроэкономической статистики по инфляции в США, которая, согласно консенсус-прогнозам, продолжит замедляться. Так, рынки ожидают, что по итогам августа ИПЦ снизится до 8,1% г/г с 8,5% г/г в июле. Инвесторы надеются, что тренд на снижение инфляции продолжится, в результате чего ФРС США не придется повышать ставку выше 4%, а цикл снижения ставки начнется уже в рамках следующего года, что создает более мягкие монетарные условия, чем ожидалось ранее. Это снижает риски рецессии в американской экономике и негативного влияния монетарной политики на показатели компаний. В результате, спрос на рисковые активы растет, позволяя рынкам демонстрировать восстановление, в частности за счет закрытия «коротких» позиций. Однако, на наш взгляд, подобные пересмотры ожиданий преждевременны. Тенденция на снижение инфляции не устойчива, а темпы ее снижения могут существенно замедлиться, несмотря на дальнейшее повышение ставок в Штатах. Все это создает риски для рынков и в дальнейшем может способствовать обновлению минимумов, установленных в июне. При этом, если данные по инфляции в США, выходящие сегодня в 15.30 мск., окажутся хуже ожиданий, это приведет к активизации продаж и переходу мировых индексов к снижению.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро вторника, то их можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют до 2,5%. Фьючерсы на основные американские индексы консолидируются у уровней вчерашнего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет 0,3%, торгуясь в районе 93,7 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, кроме публикации данных по инфляции в США, отметим выход индекса экономических настроений в Германии.

В понедельник индекс Мосбиржи подтянулся на 1%, закончив торги в районе 2 450 пунктов. На наш взгляд, сегодня преобладание покупок на российском рынке может сохраниться. Улучшение отношения инвесторов к рисковым активам на мировых рынках и восстановление цен на нефть, продемонстрированное в предыдущие сессии окажут поддержку нашим акциям. В результате, индекс Мосбиржи попытается сделать еще один шаг к отметке 2 500 пунктов. Однако, в случае выхода данных по инфляции в США хуже ожиданий, настроения на мировых рынках существенно ухудшатся, что может отразится на российском рынке, способствуя активизации продаж.

На валютной секции Московской биржи, после роста в понедельник, сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.30 мск. Доллар и юань подтягиваются на 0,3%, торгуясь в районе 60,4 и 8,74 рубля соответственно, евро прибавляет 0,6%, поднявшись до 61,1 рубля. В ходе торгов вторника ожидаем попыток дальнейшего подъема основных валют по отношению к рублю. Так, пара доллар/рубль может предпринять очередную попытку выхода вверх из коридора 60-60,7 рубля и закрепления над его верхней границей. Поводом к подобной динамике могут выступить пониженное предложение валюты со стороны экспортеров и слабость рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает торговаться ниже 95 долларов за баррель.