Рубль на утренней сессии дешевел, однако после открытия основных торгов перешел к быстрому укреплению. Доллар ушел ниже ключевого уровня 60 руб., вновь переписав недельный минимум, и после кратковременного отскока продолжил снижаться.

В отсутствие признаков покупок валюты со стороны Минфина, а также каких-либо сигналов о скором появлении нового бюджетного правила, спекулятивные покупки иностранной валюты исчерпали себя. Многие начали закрывать такие позиции, что оказывает поддержку рублю. В то же время предложение со стороны экспортеров остается стабильным.

Учитывая приближение налогового периода, доллар может опуститься к 58 руб. Немного ниже этого уровня находится нижняя граница двухмесячного диапазона консолидации пары USD/RUB — 57,7 руб.

Китайский юань несет к рублю (CNY/RUB) более серьезные потери, чем американская валюта. Гонконгский доллар выглядит сильнее нее в паре с рублем (HKD/RUB), хотя также находится в ощутимом минусе к российской валюте.

Глобальные рисковые активы продолжают уверенный рост на идее, что пик инфляции пройден и вскоре центробанки замедлят ужесточение монетарной политики или сделают паузу в этом процессе. В результате снизились опасения ослабления экономического роста или рецессии. Однако на этом фоне дорожает и сырье, что способно сохранить высокий уровень инфляции, поставив под угрозу сценарий ее замедления.

Российский долговой рынок не смог продолжить восстановление предыдущей сессии. Индекс гособлигаций RGBI на открытии совершил рывок вверх, но затем сдал позиции, приблизившись к недельному минимуму.

Нефть быстро возобновила рост

В начале дня нефть резко снизилась в рамках коррекции, стартовавшей вчера вечером. Однако котировки быстро возобновили рост, переписав недельный максимум. Сейчас Brent прибавляет 0,1% вблизи значения $94,1.

Поддержку нефтяным ценам продолжает оказывать оптимизм мировых рынков, в том числе связанный с экономическими перспективами, ухудшение которых могло ударить по спросу на сырье. Росту всех сырьевых товаров способствует ускорение снижения доллара.