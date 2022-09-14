Локальный импульс роста на российском рынке акций во вторник завершился. Сил и оснований для продолжения подъема у индекса МосБиржи не нашлось и он откатился к 2440 п. При этом масштабных распродаж пока не наблюдается — торговые обороты снова упали до 30 млрд руб.

Волна коррекции накануне затронула большинство основных голубых фишек, однако общая среднесрочная рыночная тенденция все еще остается преимущественно растущей. Одной из причин остановки роста выступает возобновление укрепления рубля — это помеха для акций экспортеров. Курс USD/RUB опустился ниже 60, хотя пока все еще остается выше нижней границы боковика последних месяцев (59).

По индексу МосБиржи картина не меняется. Сверху важно следить за областью 2480-2500 п. Этот рубеж выступает ключевым уровнем сопротивления, отделяющим рынок от перестановки целей в сторону 2800 п. В то же время снизу ближайшей областью поддержки выступает зона 2370-2380 п. Если она все-таки будет пройдена вниз, то цели отката сместятся к 2320 п.

Базовый сценарий ближайших дней — это консолидация в обозначенных границах без их пробоя с дальнейшим ускорением.

Что делать в этой ситуации? Если уже собран портфель из российских акций, то можно его удерживать, проводя регулярные ребалансировки в зависимости от смещения рыночного фокуса. Например, в краткосрочной перспективе лучше рынка могут выглядеть потребительский сектор, также способны продолжить рост акции девелоперов.

Ставка на акции нефтяников может быть актуальной на более длинном горизонте. В них в основном идея в покупке под промежуточные дивиденды. В теории выплаты до конца года можно допустить по Газпром нефти, ЛУКОЙЛу и Роснефти. Ранее все эти три компании обычно платили в 3-4 кварталах.

Также стоит помнить про мощный драйвер роста для нашего рынка, который появится в конце октября — начале ноября. Это дивидендная масса Газпрома, которая частично в любом случае будет реинвестирована в фондовые активы. По нашим расчетам, это может быть 97-130 млрд руб., что сопоставимо с несколькими днями оборота во всех акциях. Влияние дивидендов на рынок можно отыграть через покупку голубых фишек. Если предположить, что процесс реинвестирования растянется на 2 месяца, то доля притоков в торговых оборотах может достичь 6-8%. Процесс будет схож с байбэком, для которого значение в 6-8% считается очень высоким показателем, способным обеспечивать растущий тренд.

Провал после инфляции. Индекс потребительских цен в США в августе снизил темпы роста до 8,3% с июльских 8,5%. Тем не менее инфляция остается исторически высокой. Аналитики ожидали снижения в годовом выражении до 8,0-8,1%. Что важно: базовая инфляция ускорила темпы роста выше ожиданий и оказалась максимальной с марта. В месячном выражении она выросла на 0,1%, против ожидаемого снижения на 0,1%. Рост базового индекса, не включающего продукты питания и энергоносители, зафиксирован на уровне 6,3% — выше консенсуса 6,1%. Сказываются высокие темпы роста зарплат — и этот фактор в среднесрочной перспективе останется проинфляционным.

В своей монетарной политике ФРС склонна ориентироваться как раз на базовую инфляцию, хотя и использует несколько иной показатель — PCE Price Core. Вышедшие цифры располагают к жестким решениям ФРС, в том числе на заседании в следующую среду.

После вчерашней статистики речь уже не идет о том, повысит ли регулятор ключевую ставку на 50 или 75 б.п. Второй вариант — уже стал минимально ожидаемым повышением. Более того, согласно оценкам FedWatch Tool, участники рынка закладывают 38%-ую вероятность того, что ФРС поднимет ставку сразу на 100 б.п. до 3,25-3,50%.

Естественно такой фон не понравился фондовому рынку США. Ставки по коротким и средним гособлигациям поднялись к новым локальным максимумам. В это же время S&P 500 потерял более 4%, показав худшую сессию за три месяца. Отыгран весь подъем последних четырех сессий. Традиционно хуже остальных выглядели акции высокотехнологичного сектора.

По S&P 500 важно удержаться выше 3880-3920 п. Если эта область будет пройдена, то котировки вновь пойдут штурмовать годовые минимумы (3640 п.).

И нам досталось. На фоне столь масштабных распродаж на западных площадках эхо обвала дошло даже до российского рынка акций во второй половине сессии. В последнее время корреляция российских и американских индексов отсутствует, но сейчас масштаб отката за океаном настолько большой, что через риск потенциального спада совокупного спроса на commodities негативный эффект доходит и до нас.