Мировые рынки корректируют провал предыдущей сессии
Рубль на утренней сессии находился под умеренным давлением, но после старта основных торгов возобновил укрепление, приблизившись к установленным вчера двухнедельным вершинам. Затем котировки стали консолидироваться.
Мировые рынки сегодня корректируют сильный провал предыдущей сессии, вызванный негативными данными по инфляции в США. Превышение индексами потребительских цен прогноза увеличило вероятность продолжения агрессивного ужесточения монетарной политики ФРС, что способно усугубить экономические проблемы.
Несмотря на угрозу замедления экономики, которое способно ударить по сырьевому спросу, нефтяные цены после утреннего снижения стали восстанавливаться. Относительно высокая стоимость сырья продолжает выступать ключевым фактором стабильности рубля благодаря большому притоку экспортной выручки.
Сегодня повлиять на нефтяные котировки и рублевые активы способны еженедельные данные Минэнерго США по запасам и добыче нефти (17:30 МСК). Ночной отчет Американского института нефти показал неожиданное и сильное увеличение запасов нефти, что оказало давление на нефтяные цены.
Российский долговой рынок вновь пытается переломить негативную тенденцию. На страте сессии индекс гособлигаций RGBI совершил рывок вверх, но затем просел, символически обновив недельный минимум. Поддержку ОФЗ могут оказать сегодняшние данные Росстата по динамике потребительских цен (19:00 МСК), если вновь покажут недельную дефляцию.
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