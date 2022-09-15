В среду мировые рынки продолжили негативную динамику. При этом индекс развитых рынков MSCI World потерял символические 0,06%, тогда как индекс MSCI EM, показывающий ситуацию на развивающихся рынках, отыгрывал динамику рынков в США во вторник, в результате чего упал на 1,8%. Отметим, что среди развитых рынков не наметилось единой динамики. Так, в Европе к окончанию сессии основные индексы потеряли до 1,5%, также как и развивающиеся рынки отыгрывая динамику заокеанских площадок. При этом в Штатах активизировались коррекционные настроения. Поводом стала публикация данных по проминфляции в США, которые оказались близкими к ожиданиям участников торгов, что способствовало активизации покупок и позволило индексам Dow Jones и S&P500 по итогам дня прибавить 0,1% и 0,3%. Несмотря на это в ближайшие сессии давление на мировые рынки может сохраниться. Инвесторы ожидают заседания ФРС США, которое пройдет на следующей неделе, где регулятор, скорее всего, поднимет ставку на 75 б.п., а также подтвердит ориентиры по ключевой ставке на конец года в районе 4% и необходимость удержания высоких ставок для борьбы с инфляцией на протяжении всего 2023 года. В такой ситуации инвесторы предпочтут продолжить замещать рисковые активы в портфелях на защитные инструменты, опасаясь перехода американской экономики в рецессию и негативного влияния высоких ставок на показатели компаний.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро четверга, то их можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 1,1%. Исключение составляет рынок Японии, прибавляющий 0,2%. Фьючерсы на основные американские индексы консолидируются у уровней вчерашнего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,2%, торгуясь чуть ниже 94 долларов за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения на мировых рынках, отметим публикацию статистики по розничным продажам, индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии и заявкам на пособие по безработице в США.

В среду индекс Мосбиржи снизился на 0,5%, отступив в район 2 436 пунктов. При этом в ходе сессии российский рынок вплотную подходил к отметке 2 400 пунктов, однако к концу дня смог отыграть большую часть потерь. Сегодня тенденция к восстановлению, продемонстрированная вчера в последние часы торгов, может быть продолжена, в результате чего индекс Мосбиржи попытается отыграть отметку 2 450 пунктов. Этому будет способствовать некоторое улучшение ситуации на внешних рынках и стабилизация ситуации в ценах на нефть.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты демонстрирую разнонаправленную динамику по отношению к рублю. Так, к 8.35 мск. доллар прибавляет 0,1%, торгуясь чуть ниже 60 рублей, евро и юань теряют 0,2% и 0,1%, отступив до 59,8 и 8,58 рубля соответственно. Несмотря на отсутствие поддержки со стороны экспортеров и приближающееся заседания ЦБ РФ, где регулятор может снизить ставку еще на 50 б.п., основным мировым валютам так и не удалось перейти к росту. Напротив, в последние сессии рубль смог продемонстрировать некоторое укрепление, что привело к закреплению пары доллар/рубль под нижней границей диапазона 60-60,7 рубля, что может говорить в пользу дальнейшего роста национальной валюты в краткосрочной перспективе. Однако в рамках ближайших сессий мы ожидаем попыток американской валюты вернуться в обозначенный коридор. Скорее всего, лишь в рамках следующей недели, когда национальная валюта получит поддержку со стороны экспортеров, которые будут готовится к пику налоговых выплат, приходящемуся на 26 сентября, рубль может предпринять попытку роста по отношению к основным мировым валютам.