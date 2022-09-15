Рубль на старте сессии испытал сильную просадку: доллар достигал 60,5 руб., евро приближался к 60,7 руб. Однако российская валюта быстро восстановилась и продолжила укрепляться, переписав трехнедельный максимум к доллару. Пара USD/RUB опускалась к 59,45 руб., после чего отскочила в рамках коррекции.

Мировые рынки и нефтяные цены в начале основной российской сессии совершили рывок вверх, но затем сдали позиции. Биржевые площадки остаются под воздействием неопределенности с дальнейшей динамикой инфляции, угрожающей возобновлением роста. Это заставит центробанки и далее агрессивно ужесточать монетарную политику, что усугубит экономические проблемы. Поэтому блок статистики по американской экономике (15:30 МСК) способен серьезно повлиять на рисковые активы.

Российский долговой рынок ускорил восстановление. Индекс гособлигаций RGBI отыграл значительную часть потерь текущей недели. При этом вышедшие вчера после закрытия данные Росстата по динамике потребительских цен показали почти полную остановку недельной дефляции, что вместе с ростом инфляционных ожиданий населения сокращает возможный размер снижения ключевой ставки на завтрашнем заседании Банка России. Это является негативом для ОФЗ.