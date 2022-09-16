В четверг мировые рынки продолжили негативную динамику. Давление на рисковые активы сохраняется в преддверии заседания ФРС США, которое пройдет на следующей неделе и где регулятор, скорее всего, поднимет ставку на 75 б.п. и укажет на готовность проводить жесткую денежно-кредитную политику для борьбы с инфляцией продолжительное время. При этом блок данных по американской экономике, вышедший вчера, оказался противоречивым и не смог дать поводов для активизации покупок. В результате, по итогам дня индексы MSCI World и MSCI EM, показывающие ситуацию на развитых и развивающихся рынках соответственно, потеряли 1% и 0,4%. В Штатах в четверг индексы Dow Jones и S&P500 снизились на 0,6% и 1,1%, а одними из лидеров снижения стали акции высокотехнологичных и нефтегазовых компаний. Последние отреагировали на очередной провал на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 91 доллара за баррель.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро пятницы, то их можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки отступают в пределах 1,5%. Фьючерсы на основные американские индексы теряют до 0,7%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent предпринимает попытку восстановления, прибавляя 0,3% и торгуясь в районе 91,1 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов, сегодня выделим публикацию данных по инфляции в Еврозоне.

В четверг индекс Мосбиржи подтянулся на 0,4%, закончив сессию в районе 2 447 пунктов. Сегодня российский рынок может попытаться продолжить подъем, однако сильная просадка на рынке энергоносителей будет способствовать активизации продаж и возобновлению негативной динамики. В результате, ожидаем по итогам дня отступления индекса Мосбиржи в район 2 420 — 2 440 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня с утра основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленную динамику по отношению к рублю. Так, доллар и евро подтягиваются на 0,3% и 0,4% соответственно, торгуясь в районе 60 рублей. При этом юань теряет 0,3%, отступив в район 8,55 рубля. В рамках сегодняшних торгов ожидаем ослабления национальной валюты. Давление на рубль будет оказывать вчерашняя активизация негативных настроений на рынке энергоносителей. Дополнительным фактором может выступить заседание ЦБ РФ, который, на наш взгляд, может снизить ставку на 50 б.п., что станет умеренно-негативным фактором для национальной валюты. В сложившихся обстоятельствах ожидаем возвращения пары доллар/рубль в диапазон 60-60,7 рубля, в котором она провела большую часть последних полутора месяцев.