В конце первой декады сентября мировые рынки перешли к восстановлению. Поводом стали позитивные прогнозы по инфляции в США — согласно консенсус прогнозу рынки ожидали замедления потребительских цен в Штатах в августе до 8,1% г/г после 8,5% г/г в июле. Это давало участникам торгов надежду на более мягкий подход американского регулятора к денежно-кредитной политике, что способствовало активизации покупок в рисковых активах.

Тенденция продлилась до понедельника текущей недели. Однако уже во вторник настроения резко изменились. Вышедшая статистика оказалась хуже ожиданий — инфляция в США хоть и замедлилась, но лишь до 8,3% г/г. Темпы снижения оказались ниже, и этого хватило для активизации продаж. Так, инвесторы вновь начали склоняться к тому, что американский регулятор для борьбы с инфляцией к концу года поднимет ставку до 4% и будет удерживать ее на высоком уровне как минимум до конца 2023 года. В результате, будут созданы монетарные условия, которые повышают риск рецессии в американской экономике, а также риск ухудшения показателей компаний, особенно имеющих высокую долговую нагрузку, так как они будут испытывать проблемы с рефинансированием долга и увеличением стоимости его обслуживания. Более того, часть так называемых "компаний-зомби" может оказаться в ситуации банкротства, не имея возможности расплатиться по своим обязательствам. На таком фоне к концу недели мировые рынки полностью скомпенсировали коррекционный рост и ушли под минимумы, установленные в первой декаде сентября.

Подобные оценки в среднесрочной перспективе будут способствовать продажам в рисковых активах и замещению их в портфелях инвесторов защитными инструментами. Поддержку данная тенденция может получить уже на следующей неделе, когда состоится заседание ФРС США, на котором ставка, скорее всего, будет поднята на 75 б.п. Плюс к этому регулятор подтвердит необходимость удержания высоких ставок продолжительное время, а также возможность перехода к циклу смягчения денежно-кредитной политики лишь в 2024 году.

В сложившихся обстоятельствах ожидаем продолжение негативной динамики мировых рынков на предстоящей неделе. В результате основные мировые рынки могут сделать существенный шаг к июньским минимумам.