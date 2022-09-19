На предстоящей неделе основным фактором для мировых рынков выступит заседание ФРС США. Скорее всего, американский регулятор поднимет ставку на 75 б.п., что не станет сюрпризом для участников торгов, которые уже заложили подобное решение в котировки активов. Основное же внимание инвесторов будет обращено на прогнозы ФРС по основным макроэкономическим показателям и комментарии, сопутствующие решению. Наиболее вероятно, что представители регулятора вновь укажут на готовность проводить жесткую денежно-кредитную политику для борьбы с инфляцией, готовность поднять ставку выше 4% и удерживать ее на этом уровне продолжительное время, с оценкой возможного перехода к циклу снижения ставки лишь в 2024 году. Реализация подобного подхода со стороны ФРС ведет к росту рисков перехода американской экономики в рецессию, а также ухудшения показателей компаний, особенно имеющих высокую долговую нагрузку. Бизнес столкнется со сложностями в привлечении заемного капитала и ростом стоимости его обслуживания. Заявления регулятора относительно жестких монетарных условий будут способствовать дальнему преобладанию продаж в рисковых активах и снижению мировых рынков, а инвесторы продолжат замещать рисковые активы в своих портфелях на защитные инструменты.

Также на предстоящей неделе внимание инвесторов будет обращено на макроэкономическую статистику, среди которой мы выделяем предварительные данные по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса в развитых экономиках в условиях роста ставок. Плюс к этому, на динамике рынков может сказаться публикация блока данных по рынку жилья США и решение Банка Англии по ставке.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 1,1%. Исключение составляет рынок Индии, прибавляющий 0,7%. Фьючерсы на основные американские индексы отступают на 0,1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,5%, торгуясь чуть ниже 92 долларов за баррель.

В пятницу индекс Мосбиржи снизился на 0,5%, отступив в район 2 435 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранение негативных тенденций в российских акциях, а основное давление на них будет оказывать снижение аппетита к рисковым активам на мировых рынках. При этом некоторая стабилизация, наметившаяся на рынке энергоносителей, может выступить фактором, сдерживающим негативную динамику нашего рынка. В результате, в ходе сессии ожидаем сохранение индексом Мосбиржи позиций в диапазоне 2 400 — 2 450 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль демонстрирует разнонаправленное движение по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.40 мск доллар теряет символические 0,04%, торгуясь чуть выше 60,2 рубля, евро и юань подтягиваются на 0,6% и 0,2%, выйдя в район 60,2 и 8,56 рубля соответственно. В ходе торгов ожидаем попыток рубля перейти к укреплению. Основным фактором поддержки для национальной валюты выступит подготовка экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на 26 сентября. В результате, будет наблюдаться повышенное предложение иностранной валюты на рынке, что поспособствует подъему рубля. Так, в ходе сегодняшних торгов ожидаем выхода пары доллар/рубль вниз из диапазона 60-60,7 рубля, в котором американская валюта провела большую часть времени с начала августа. При этом в ходе недели доллар может отступить в район ближайшей поддержки, проложенной на уровне 58,5 рубля.