В понедельник мировые рынки продемонстрировали разнонаправленную динамику. Так, на развивающихся рынках, которые отыгрывали пятничное движения за океаном, преобладали продажи, в результате чего индекс MSCI EM снизился на 0,6%. При этом развитые рынки смогли перейти к коррекционному росту, что позволило индексу MSCI World прибавить 0,4%. Можно выделить два фактора, способствовавших восстановлению развитых рынков. Первым из них выступает решение ФРС США по ставке, которое будет принято в среду. В преддверии этого события часть участников торгов взяла паузу в принятии инвестиционных решений, предпочтя пересматривать портфели уже имея на руках решение регулятора и комментарии, сопутствующие ему. Вторым фактором стало желание части игроков зафиксировать прибыль по «коротким» позициям, накопленную в рамках снижения прошлой недели, прошедшего на фоне статистики по инфляции в Штатах. Первый фактор привел к снижению активности на рынках, а второй позволил развитым рынкам перейти к коррекционному восстановлению. Отметим, что если в Европе основные индексы так и не смогли показать единую динамику, то в США по итогам дня индексы Dow Jones и S&P500 прибавили 0,6% и 0,7% соответственно.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро вторника, то их можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 1,3%. Фьючерсы на основные американские индексы прибавляют до 0,3%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,1%, торгуясь чуть выше 92 долларов за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию статистики по разрешениям на строительство в США, а также выступление руководителя ЕЦБ К. Лагард.

В понедельник индекс Мосбиржи снизился на 0,2%, отступив до 2 431 пункта. Сегодня на старте торгов ожидаем преобладания покупок в российских акциях. Стабильная ситуация в ценах на нефть и улучшение отношения инвесторов к рисковым активам могут поддержать наш рынок. Однако пока мы не ожидаем существенного его роста. В результате, индекс Мосбиржи в ходе торгов предпримет попытку закрепления выше 2 450 пунктов, но, скорее всего, не сможет удержать позиции над этой отметкой.

На валютной секции Московской биржи сегодня с утра рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.30 мск. доллар и юань подтягиваются на 0,2% и 0,4%, поднявшись до 60,3 и 8,59 рубля соответственно. Котировки евро практически не изменились в результате чего европейская валюта удерживает позиции чуть ниже 60,2 рубля. Отметим, что пока рублю не удается воспользоваться ростом предложения иностранной валюты со стороны экспортеров и перейти к укреплению. Однако в ближайшие сессии ситуация может измениться в пользу национальной валюты. В сложившейся ситуации, на наш взгляд, высока вероятность ухода пары доллар/рубль под нижнюю границу коридора 60-60,7 рубля и ее дальнейшего отступления в район 58,5 рубля.