Рубль в начале утренней сессии находился под умеренным давлением, но после открытия основных торгов стал активно дорожать. Доллара опустился к 59,2 руб., евро — к 58,3 руб.

Поддержку рублю оказывает приближение налогового периода, когда со стороны экспортеров традиционно увеличивается предложение валюты. Свою роль играет и некоторое ослабление геополитических опасений, всплеск которых вчера вызвал резкое ослабление рубля до двухмесячных минимумов.

Тем не менее риски новых санкций остаются высокими и способны вызвать еще одну волну распродаж рублевых активов. Однако до тех пор, пока конъюнктура мирового рынка сырья обеспечивает стабильно высокий приток экспортной выручки в страну, рубль защищен от серьезного обесценивания.

Российский долговой рынок продолжил развивать волну восстановления, стартовавшую вчера от нового четырехмесячного минимума индекса гособлигаций RGBI. В четверг индикатор резко повысился на открытии, но затем стал проседать в рамках коррекции.