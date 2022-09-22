Поддержку рублю оказывает приближение налогового периода
Рубль в начале утренней сессии находился под умеренным давлением, но после открытия основных торгов стал активно дорожать. Доллара опустился к 59,2 руб., евро — к 58,3 руб.
Поддержку рублю оказывает приближение налогового периода, когда со стороны экспортеров традиционно увеличивается предложение валюты. Свою роль играет и некоторое ослабление геополитических опасений, всплеск которых вчера вызвал резкое ослабление рубля до двухмесячных минимумов.
Тем не менее риски новых санкций остаются высокими и способны вызвать еще одну волну распродаж рублевых активов. Однако до тех пор, пока конъюнктура мирового рынка сырья обеспечивает стабильно высокий приток экспортной выручки в страну, рубль защищен от серьезного обесценивания.
Российский долговой рынок продолжил развивать волну восстановления, стартовавшую вчера от нового четырехмесячного минимума индекса гособлигаций RGBI. В четверг индикатор резко повысился на открытии, но затем стал проседать в рамках коррекции.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20220922/838218553.html