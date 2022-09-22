Внимание инвесторов на текущей неделе было направлено на итоги сентябрьского заседания ФРС. Данные по инфляции в США, опубликованные на прошлой неделе, хоть и показали снижение общего уровня цен до 8,3% г/г по итогам августа, но также продемонстрировали, что это снижение во многом вызвано удешевлением волатильных компонентов индекса, а именно энергоресурсов. На этом фоне стало очевидно, что устойчивого снижения инфляции не происходит, и по итогам заседания в среду рынок ждал от регулятора жестких действий.

Ожидания во многом оправдались — ФРС в третий раз подряд повысила процентную ставку на 75 базисных пунктов до диапазона 3-3,25%. При этом сентябрьские прогнозы представителей регулятора сигнализируют об ухудшении перспектив роста экономики.

Прогнозный рост ВВП США в 2022 году в сентябре снижен до 0,2% по сравнению с 1,7% в июне, при этом прогнозы роста на 2023 и 2024 годы также снижены до 1,2% и 1,7%.

Прогнозный уровень инфляции (показатель PCE Inflation) увеличен для каждого периода до 2025 года. В 2022 году, согласно оценке представителей ФРС, инфляция составит 5,4%, а затем будет снижаться до 2,8% и 2,3% в 2023 и 2024 годах соответственно.

Медианный прогноз по уровню процентной ставки в США на конец 2022 года увеличен на 1 п.п. по сравнению с июнем до 4,4%. На конец 2023 и 2024 годов ФРС прогнозирует уровни ставки в 4,6% и 3,9% соответственно. На этом фоне рынок также стал меньше сомневаться в решимости регулятора — рассчитываемая по фьючерсам вероятность роста ставки в США до уровня 4,5-4,75% к концу сентября 2023 года в четверг составляет около 35% по сравнению с 16,5% неделю назад, при том что месяц назад рост до подобных значений на этом прогнозном горизонте вообще не допускался рынком (вероятность была нулевой).

Изменение прогнозов по ставке соответствует озвученному в августе предупреждению главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что ставка может находиться на ограничивающих рост экономики уровнях в течение определенного времени, пока регулятор не увидит признаки устойчивого замедления инфляции. При этом перед ответами на вопросы журналистов на пресс-конференции в среду Пауэлл заявил, что его основной посыл с момента выступления в Джексон-Хоуле в конце августа не изменился — регулятор твердо намерен вернуть инфляцию к уровню в 2% и будет продолжать проводить соответствующую политику до достижения результата.

Хотя рост ставки на 75 базисных пунктов не стал неожиданностью, американские акции в среду снизились. Индекс S&P 500 по итогам дня потерял 1,71% до 3789,93 пункта, что соответствует минимальному уровню с 30 июня. Доходность 10-летних гособлигаций США на торгах в среду в моменте превышала уровень в 3,6%, обновив максимум с февраля 2011 года. В четверг на момент 15:40 МСК фьючерс на индекс S&P 500 торгуется скорее нейтрально, находясь вблизи уровней вчерашнего закрытия. Тем не менее, на фоне продолжения ужесточения монетарной политики, ухудшения прогнозов по росту экономики и увеличения доходностей облигаций поводов для возобновления роста у американского рынка акций становится меньше.

При этом рост ставок наблюдается не только в США. По итогам заседания в четверг Банк Англии повысил процентную ставку на 50 базисных пунктов до 2.25%. Хотя инфляция в Великобритании в августе снизилась до 9.9% г/г по сравнению с 10,1% в июле, прогноз регулятора предполагает, что в ближайшие месяцы инфляция будет находиться выше уровня 10%. Банк Англии также принял решение о сокращении баланса на £80 млрд в течение ближайших 12 месяцев.

Впрочем, процентные ставки повышают не все регуляторы. ЦБ Турции 22 сентября в очередной раз удивил рынок, снизив ставку на 100 базисных пунктов до 12%. Подобные действия, с учетом роста инфляции в августе до 80,2% г/г (максимум с 1998 года), обосновать сложно. На фоне действий регулятора турецкая лира опустилась до 18,36 лиры за доллар. За год курс доллара США к лире вырос почти на 110%.