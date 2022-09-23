Мировые рынки продолжают находится под давлением продаж. Основным фактором здесь выступают результаты заседания ФРС США. Подъем регулятором ставки на 75 б.п. и последовавшие за этим достаточно жесткие комментарии, говорящие о готовности ФРС поднять ставку выше 4% и удерживать ее на высоких уровнях продолжительное время, ведут к росту рисков рецессии в американской экономике и ухудшению показателей компаний. В результате, инвесторы вынуждены сокращать объем рисковых активов в портфелях, замещая их защитными инструментами, что способствует негативной динамике основных индексов. Так, в Европе в четверг основные индексы потеряли в пределах 1,9%, а в США по итогам дня индексы Dow Jones и S&P500 снизились на 0,4% и 0,8% соответственно. Отметим, что фактор жесткой денежно-кредитной политики ведущих Центробанков выступает среднесрочным риском для мировых рынков и в дальнейшем будет вести к продолжению снижения. Однако, сегодня мировые рынки могут попробовать перейти к коррекционному восстановлению, чему поспособствует фиксация прибыли по коротким позициям в акциях в преддверии выходных. При этом мировые рынки постепенно приближаются к минимумам июня текущего года, пробой которых может спровоцировать закрытие «длинных» позиций в акциях по «стопам», что приведет к ускорению негативной динамика.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро пятницы, то их можно охарактеризовать как негативные. Так, в Азии ведущие площадки теряют в пределах 1,7%. Фьючерсы на основные американские индексы консолидируются под уровнями вчерашнего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,3%, торгуясь в районе 90,2 доллара за баррель. Из макроэкономических событий сегодня выделим публикацию предварительных данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса в развитых странах, а также выступление руководителя ФРС Дж. Пауэлла.

В четверг индекс Мосбиржи вырос на 2,8%, поднявшись до 2 191 пункта. Дивидендные новости смогли перевесить давление со стороны геополитического фактора, что позволило нашим акциям перейти к восстановлению. Сегодня ожидаем продолжения подъема, однако его темпы могут замедлиться. В результате, к концу дня индекс Мосбиржи может закрепиться в диапазоне 2 200 — 2 250 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.40 мск. доллар и евро растут на 0,8% и 1,1%, торгуясь в районе 59,3 и 58,3 рубля соответственно. Юань подтягивается на 0,5%, поднявшись до 8,34 рубля. На наш взгляд, в ходе сессии национальная валюта может скомпенсировать утренние потери и продолжить вчерашнюю волну укрепления. Поводом к росту рубля выступает повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, который приходится на следующий понедельник. В сложившихся обстоятельствах ожидаем, что пара доллар/рубль в ходе сессии протестирует поддержку на уровне 58,5 рубля. Однако для пробоя данной отметки у рубля может не хватить сил.