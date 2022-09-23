События в сфере макроэкономики и бизнеса 26 сентября
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 26 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс PMI в секторе услуг
|49,5
|9:00
|EUR
|Германия — ВВП (г/г) (3кв2022)
|1,8%
|1,8%
|9:00
|EUR
|Германия — ВВП (кв/кв) (3кв2022)
|0,1%
|0,1%
|10:00
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля
|предв.
|JPY
|Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс деловых ожиданий (сентябрь)
|80,3
|78,7
|11:00
|EUR
|Германия — Оценка текущей ситуации (сентябрь)
|97,5
|96
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс делового климата IFO (сентябрь)
|88,5
|87
|15:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м)
|-0,6%
|16:00
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|19:00
|GBP
|Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 2-летних казначейских нот
|3,307%
|20:00
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля
|23:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|СОЛЛЕРС Авто — ВОСА (реестр закрыт 20.08.2022, в заочной форме, досрочные перевыборы СД)
|RUB
|Газпром нефть — СД (о статусе по созданию промышленной технологии разработки нетрадиционной нефти и основные достижения в области снижения стоимости добычи нефти в рамках реализации проектов по разработке баженовской свиты)
|RUB
|Московская биржа — СД (тарифы срочного рынка и при совершении сделок с иностранной валютой в новой редакции)
|RUB
|ТрансКонтейнер — СД (реестр непрофильного недвижимого имущества компании на 2022)
https://1prime.ru/experts/20220923/838232882.html