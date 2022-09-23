Уходящая неделя на мировых рынках закончилась на негативных настроениях
Уходящая неделя на мировых рынках вновь прошла под знаком преобладания негативных настроений. Волна продаж, начавшаяся после выхода данных по инфляции в США, на этой неделе была поддержана итогами заседания американского регулятора. ФРС США повысила ставку на 75 б.п., что рынки заранее заложили в котировки. А вот жесткие комментарии регулятора стали поводом для снижения. Так, регулятор указал на возможность превышения ставкой 4% и удержания ее на высоком уровне продолжительное время. В результате, инвесторы вынуждены закладывать в свои ожидания продолжительную жесткую денежно-кредитную политику, что создает риски как для американской экономики, так и для показателей компаний. При этом основной удар придется на компании, имеющие высокую долговую нагрузку — у них могут возникнуть сложности с рефинансированием долга и обслуживанием взятых на себя обязательств, что увеличит риск дефолта.
В сложившихся обстоятельствах инвесторы продолжили сокращать объем рисковых активов в портфелях, замещая их защитными инструментами. Они учитывают, что в среднесрочной перспективе фактор жестких монетарных условий продолжит давить на рынки. Не стоит забывать и о программе сокращения баланса американского регулятора, реализация которой ведет к оттоку ликвидности с рынков и из экономике, что еще больше усугубляет ситуацию.
В сложившейся ситуации мы ожидаем дальнейшей негативной динамики мировых рынков в ближайшие месяцы. При этом ведущие индексы уже в ближайшее время могут обновить минимумы, установленные в июне, что спровоцировать ускорение снижения за счет закрытия «длинных» позиций по «стопам». Если же говорить о целях негативной динамики, то, в случае ухода под июньские минимумы, индекс S&P500 может в среднесрочной перспективе достичь отметки 3 200 пунктов
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