Российская валюта в течение завершающейся рабочей недели демонстрировала широкие колебания. Таким образом, многонедельный тренд на стабилизацию курса завершился, и по итогам недели российская валюта, похоже, отвоевывает ключевые уровни 60 рублей у доллара и евро.

При этом курс доллара сначала обновил максимум с 7 июля (62,8 рубля), а потом упал к минимуму с 22 июля (56,65 рубля). Евро также сначала показал максимум с 17 августа — (62,21 рубля), а потом — минимум с 1 июля (54,89 рубля).

Факторами такой курсовой динамики рубля стало обострение геополитических и санкционных рисков после заявлений президента России Владимира Путина о том, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Также он заявил о частичной мобилизации в стране, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.

Между тем пик налогового периода сентября сгладил конъюнктуру, и после роста курсов инвалют рубль вернулся к укреплению. «Токсичность» доллара и евро также поддержали продажи в пользу рубля.

Внешний фон при этом оказался достаточно негативным. Рынок нефти на неделе в основном сползал, не имея сил закрепиться на уровне 90 долларов за баррель сорта Brent. Таким образом, реализовались риски обновления минимумов с начала года ниже 86 долларов за баррель. Участники рынка отыгрывают решение ряда мировых центробанков о повышении учетных ставок, принятых на текущей неделе.

Среди них — ФРС США, Банк Англии и Национальный банк Швейцарии. Эксперты опасаются, что повышения могут привести к глобальной рецессии, что в свою очередь охладит спрос на нефтяном рынке.

В целом, курс доллара за неделю падал на 3,2 рубля до 57,1 рубля (по состоянию на вечер пятницы), евро — на 4,2 рубля, до 55,6 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом за неделю упала до 4,9 тысячи против 5,55 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ УСТОЯЛ

Рубль начал рабочую неделю ослаблением против доллара и евро, отыгрывая курсовые колебания форекса, на котором европейская валюта пыталась удержаться на паритете к доллару. При этом игроки рынка оценивали геополитические риски для курса рубля.

Во вторник было объявлено, что с 23 по 27 сентября пройдут референдумы по вхождению ДНР, ЛНР и Херсонской области в состав России. Планируют референдум на освобожденной территории и в Запорожской области. И в тот же день Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс, вводящие ответственность за дезертирство в период военного времени, мародерство, уничтожение оружия и военной техники, сдачу в плен. Эти новости были отчасти сглажены приближением сентябрьского пика уплаты налогов.

Однако в среду волатильность возросла и рубль обновил минимумы за несколько недель. Это произошло после обращения к россиянам президента РФ Владимира Путин, посвященного ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.

На этом фоне в среду отмечался обвал фондового рынка, а Минфин не смог разместить по приемлемым ценам ОФЗ на втором после возобновления с февраля аукционе. Предлагались бумаги объемом 30 миллиардов рублей по номиналу.

Впрочем «токсичность» недружественных валют и приближение пика налогового периода быстро стабилизировали ситуацию на рынке и рубль опять пошел в рост, обновляя локальные максимумы.

ШВЕЦОВ ПОДДЕРЖАЛ РУБЛЬ

Завершение рабочей недели рубль провел в повышательном ралли, обновив максимумы с середины лета. В этой связи стоит отметить заявления главы наблюдательного совета Мосбиржи Сергея Швецова, бывшего первого зампреда Центробанка.

Он заявил, что Московская биржа в будущем может отказаться от торгов долларом и продать право торговать им, когда потребность в его конверсии сойдет на нет. Также он заявил, что снижение комиссий по операциям с "мягкими" (неконвертируемыми или ограниченно конвертируемыми) валютами позволит уйти от расчетов в долларах и евро.

Таким образом, посылается еще один явный сигнал о токсичности недружественных инвалют и необходимости для инвесторов ухода от них. Это продолжит оказывать поддержку рублю в условиях наметившегося понижательного тренда на рынке нефти, сулящего сокращение экспортной выручки.