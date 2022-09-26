Обвал евро толкает доллар вверх
На неделе с 19 по 23 сентября пара доллар/рубль снизилась на 3,91%, до 57,52 руб., евро/рубль — 5,87%, до 56,30 руб. Российская валюта подорожала, несмотря на рост геополитических рисков вокруг России. Из основных причин его укрепления можно выделить: налоговый период, продажа валют недружественных стран в ожидании запрета торгов на Мосбирже. Укрепление сдерживалось снижением нефтяных котировок и подорожанием доллара на валютном рынке.
Ралли доллара сохраняется на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США, а также обвала единой валюты из-за энергетического кризиса. Рост цен на энергоносители ударил по крупнейшей экономике Европы, а компании столкнулись с сокращением бизнеса.
В понедельник, 26 сентября, на азиатской сессии индекс доллара США (DXY) обновил максимум на 114,44 пункта. В индексе доллара доля евро составляет 57%. Обвал евро толкает доллар вверх.
Цена на нефть марки Brent упала до $85,47 за баррель. Нефтяной рынок находится под давлением из-за опасений рецессии мировой экономики. Центральные банки поднимают ставки для борьбы с инфляцией. По оценкам BitRiver, ужесточение денежно-кредитной политики укрепляет доллар и усиливает экономический спад. Соответственно, спрос на энергоресурсы снижается.
На минувшей неделе российские фондовые индексы закрылись снижением. Индекс Мосбиржи упал на 14,18%, до 2089,87 пункта, индекс РТС — на 10,45%, до 1141,81 пункта. Угрозы западных стран ввести новые санкции и сохраняющиеся геополитические риски сдерживают инвесторов от покупок российских акций. Техническая картина указывает на усиление продаж акций и продолжение нисходящего движения. По индексу Мосбиржи есть риски снижения до 1863 пунктов, РТС — до 955 пунктов.
Рубль живет в своем мире. Из-за сохраняющегося дисбаланса между спросом и предложением на валюту, нацвалюта реагирует лишь на увеличение предложения во время налогового периода и сброс иностранной валюты на фоне ее сильной токсичности для российских компаний и граждан. Неопределенность на локальном валютном рынке сохраняется, поэтому рубль может как еще сильнее укрепиться к валютам недружественных стран, так и сдать позиции вернувшись к уровню 60 рублей за доллар.
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