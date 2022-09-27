Российский рынок акций начал неделю с очередного обвала. Слабый общерыночный фон вкупе с негативными настроениями инвесторов обеспечил одно из самых сильных снижение индекса МосБиржи.

Амплитуда колебаний на российском рынке остается экстремальной. В моменте падение составляло 12%, затем потери удавалось сократить до 5%. Но на вечерней сессии инициатива вновь была на стороне продавцов, итоговый результат по индексу МосБиржи —9,5%.

Обороты — также повышенные. В понедельник в акциях индекса наторговали на 91 млрд руб., и это второй результат в сентябре.

Сектора. Распродажа по-прежнему идет широким фронтом. Не выделяется какого-либо явного лидера с существенным ростом или отставанием. Среди чуть более устойчивых можно лишь отметить сектор телекоммуникаций, что в целом является обычным явлением. Быстрее рынка снижается IT-сектор, что также традиционно для масштабных волн снижения.

Распродажа в облигациях продолжается шесть сессий. Как это обычно бывает, наиболее сильное снижение показывают самые длинные выпуски бондов.

Накануне индекс ОФЗ (RGBI) потерял 2,3%. Доходности опустились к уровням мая. Тогда ключевая ставка ЦБ РФ находилась на уровне 11% против текущих 7,5%. В ближайшей перспективе давление на длинные бумаги сохранится. В ближайшие недели ждать возврата RGBI на уровни, которые были еще в середине сентября не приходится. Ни на какое дальнейшее смягчение ДКП со стороны ЦБ РФ также уже рассчитывать не стоит.

На сырьевых площадках ситуация не располагает к росту спроса на российские акции. Bloomberg Commodity Index, отражающий динамику более чем 20 товарных фьючерсов, вчера опустился к минимумам последних месяцев, в том числе за счет падения цен на нефть. С летних максимумов индекс упал на 21%.

Учитывая все еще относительный крепкий рубль, российские экспортеры испытывают двойной удар. Плюс к слабому рублю и снижению сырья добавляется и увеличение налоговой нагрузки.

Новые пакеты санкций. Представители ЕС и США в последние несколько дней пока лишь сообщают о разработке новых ограничительных мер в отношении РФ, а Великобритания накануне уже опубликовала новые санкционные списки. В них попали 92 физических лица, в том числе представители Газпромбанка, Сбербанк и Совкомбанка. Также в список включены Гознак и Московский коммерческий банк международных расчетов. Из крупных бизнесменов меры затронули основателя УГМК Искандера Махмудова.

Влияние на динамику российского рынка акций пакет санкций не несет. Однако высок риск, что в ближайшее время к Великобритании могут подключиться США и ЕС.

Текущая картина по индексу МосБиржи пока не дает сигнала о том, что дно точно достигнуто. Рынок находится в фазе свободного падения, а с учетом повышенной волатильности индекс способен проходить значительные расстояния чисто на спекулятивных импульсах. Общий фон при этом остается подавленным, сырье снижается, геополитика — по-прежнему в центре внимания.

В целом же фаза распродаж уже привела к достаточно серьезной коррекции. Индекс МосБиржи опустился к уровням, которые были на пике паники в феврале 2022 г. Техническая картина указывает на серьезную перепроданность.

Очевидных драйверов для роста сейчас нет, но локально отскоки на рынке могут проходить и без какого-либо изменения фундаментальной картины. Лучшим сценарием был бы переход в фазу боковика, однако такой вариант не сочетается с тем, что на этой неделе будет крайне важен фактор пятницы. С одной стороны, после закрытия торгов в конце недели могут объявить дивидендное решение по результатам голосования акционеров Газпрома, с другой — многие участники не захотят переносить позиции через выходные из-за стремительно меняющегося фона. Поэтому в следующий понедельник открытие может пройти с мощным гэпом, причем в любую сторону

В качестве ближайшего уровня технической поддержки по индексу МосБиржи выступает вчерашний минимум — 1840 п. Сверху сильным препятствием теперь является район 2000-2050 п.