Российский рынок акций во вторник начал отскакивать после мощного падения предыдущих дней. Подъем не был устойчивым, в течение сессии было несколько локальных волн снижения. И лишь к закрытию вечерних торгов удалось показать более выраженное движение наверх.

Индекс МосБиржи приблизился снизу к круглой отметке 2000 п. Ранее именно после пробоя этого рубежа произошло резкое ускорение распродаж, так что сейчас он же и выступает очевидным сопротивлением. В частности, в качестве технического препятствии можно выделить район 2000-2050 п.

Помимо фактора накопленной перепроданности поддержку нашему рынку оказал рост цен на нефть (+2,5%). Уверенности в сохранении всходящего импульса сейчас нет. Достижение обозначенных выше уровней по индексу МосБиржи возможно, но на устойчивое закрепление выше них пока сложно рассчитывать. Скорее мы увидим временную пилу, а ускорение направленного движения произойдет только в следующий понедельник.

Отдельные бумаги показали вчера сильный рост более 10%, отыграв часть потерь предыдущих сессий. Например, это исторически высоковолатильные бумаги TCS Group, VK, En+, Ozon, Яндекс. Пока это движение выглядит, как техническая коррекция к провалу последних двух недель. Говорить о развороте нисходящего тренда рано, поскольку вызвавшие его факторы остаются актуальны.

Акции Газпрома во вторник прибавили 5%. Появилось три важных новости.

1) Авария на нитках трубопроводов Северный поток 1 и 2. И хотя прокачка по ним в ЕС и так не осуществлялась, новость не самая позитивная. Во-первых, при сложности ремонтных работ теряется даже теоретическая возможность в экстренный момент возобновить экспорт в Европу в осенне-зимний период. Ждем расширенных комментариев от самого Газпрома по поводу масштаба проблемы. Не исключается сценарий диверсии, который в СМИ уже сделали основным.

2) Газпром частично раскрыл финансовые результаты за I полугодие. Средняя цена экспорта в дальнее зарубежье в 3,5 раза превысила цену за аналогичный период 2021 г. EBITDA составила рекордные 3 трлн руб., что более чем в 2 раза превышает результаты I полугодия 2021 г. Чистая прибыль составила 2,5 трлн руб. Это больше, чем в сумме за последние 2 года.

Зампред правления Газпрома Фамил Садыгов в очередной раз напомнил о промежуточных дивидендах в размере 51,03 руб. на акцию, которые могут быть выплачены, если на собрании акционеров 30 сентября эту рекомендацию одобрят.

3) Газпром накануне сообщил, что не признает требования украинского Нафтогаза по разбирательству в международном арбитраже по транзиту газа в Европу через пункт "Сохрановка". На него приходилась треть поставок через Украину. В компании назвали иск "недружественным шагом". Газпром сообщил, что Россия может ввести санкции, если иск не будет отозван. Так что растут риски остановки поставок в Европу и через Украину (сейчас поставки составляют порядка 15 млрд куб. м в год).

На фоне всех этих событий цены на газ в Европе выросли во вторник на 7%. Для акций Газпрома этот рост уже не так значим как раньше, а вот перспектива дальнейшего снижения поставок в Европу указывает на вероятность падения выручки. Пока этот момент не учитывается, так как в центре внимания инвесторов сейчас именно вопрос одобрения дивидендов.

Минфин отменил аукцион размещения ОФЗ. Решение ожидаемое, учитывая повышенную волатильность на долговом рынке. Отказ от плана размещений в такой ситуации — обычная практика. С точки зрения пополнения бюджета этот момент пока не критичен.

В то же время индекс ОФЗ (RGBI) вчера отскочил вслед за рынком акций, поднявшись на 1,9%. Для рынка облигаций это значительный рост, однако хочется обратить внимание на объемы торгов. По индексу RGBI они вчера составили всего лишь 5 млрд руб. В данный момент потенциал для дальнейшего быстрого отскока в длинных ОФЗ выглядит ограниченным. Предпочтение можно отдавать коротким выпускам или же бумагам, у которых купон привязан к RUONIA (ОФЗ-ПК).