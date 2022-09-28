Во вторник мировые рынки продемонстрировали разнонаправленную динамику. Так, по итогам дня индекс MSCI EM, показывающий ситуацию на развивающихся рынках, смог подтянуться на 0,4%. В тоже время, индекс развитых рынков MSCI World снизился на 0,2%. При этом на рынках в последние недели сформировался нисходящий тренд. Продажи поддерживает ожидание дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ведущих Центробанков для борьбы с инфляцией. В частности, основное внимание инвесторов сосредоточено на действиях ФРС США, в ожидании, что американский регулятор может поднять ставку выше 4% и удерживать ее на высоких уровнях продолжительное время. Это увеличивает риски перехода американской экономики в рецессию, а также ухудшения показателей компаний. Особенное внимание здесь на компании с высокой долговой нагрузкой, которые в будущем могут испытывать проблемы с рефинансированием долга и столкнуться с ростом стоимости его обслуживания. При этом часть компаний может объявить дефолт, так как в условиях жесткой монетарной политики не сможет рассчитаться по своим обязательствам. В сложившейся ситуации логичным выглядит замещение инвесторами рисковых активов в портфелях на защитные инструменты.

Отметим, что многие индексы уже ушли под июньские минимумы, что говорит в пользу продолжения негативной динамики. При этом американский индекс широкого рынка S&P500 только приблизился к минимумам, установленным в начале лета. Закрепление под ними будет говорить о росте рисков дальнейшего снижения. На наш взгляд, в том случае целью данной динамики может выступить отметка 3 200 пунктов.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро среды, то их можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки падают в пределах 2,5%. Фьючерсы на основные американские индексы теряют до 0,7%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,3%, торгуясь в районе 83,8 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов, сегодня выделим публикацию данных по индексу незавершенных продаж на рынке жилья США, статистику по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США, а также выступление руководителей ЕЦБ и ФРС.

Во вторник индекс Мосбиржи поднялся на 1%, достигнув отметки 1953 пунктов. После вчерашней коррекции, сегодня на нашем рынке возможно возобновление негативной динамики. Ухудшение внешнего фона и давление со стороны геополитического фактора будут способствовать снижению российских акций. В сложившихся обстоятельствах, в ходе сессии индекс Мосбиржи может вновь отступить в район 1900 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленную динамику по отношению к рублю. Так, к 8.50 мск доллар и евро подтягиваются на 0,4% и 0,1%, торгуясь в районе 58,7 и 56,2 рубля соответственно, юань снижается на 0,2%, отступив до 8,14 рубля. Сегодня в ходе торгов национальная валюта может оказаться под давлением. Уход поддержки со стороны экспортеров в связи с прохождением пика налоговых выплат, приведет к снижению предложения иностранной валюты на рынке, что будет способствовать ослаблению рубля. В сложившихся обстоятельствах ожидаем попыток пары доллар/рубль закрепиться выше 59 рублей и сделать шаг к ближайшему сопротивлению, расположенному на уровне 60 рублей.