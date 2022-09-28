События в сфере макроэкономики и бизнеса 29 сентября
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 29 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|10,5%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (сентябрь)
|10,5%
|10,1%
|10:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты
|11:00
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|11:15
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона
|12:10
|EUR
|Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)
|3,76%
|12:30
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|13:45
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол
|14:30
|GBP
|Великобритания — Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Дэйва Рамсдена
|15:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь)
|0,3%
|1,3%
|15:30
|USD
|США — ВВП (кв/кв) (2кв2022)
|-0,6%
|-0,6%
|15:30
|USD
|США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (2кв2022)
|9%
|8,9%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|213 тыс
|215 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (г/г)
|4,56%
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (м/м) (июль)
|0,1%
|-0,1%
|16:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)
|20:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
|20:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 23.09)
|557,7 млрд долл (на 16.09)
|RUB
|Самолет — ВОСА (реестр закрыт 06.09.2022, в заочной форме, див-ды 1П2022, реестр для выплаты — 12.10.2022)
|41 (1П2021) + 0 (фин) — див-д 2021
|41 (1кв2022) + 41 (1П2022, рекоменд. СД) — див-д 2022
|RUB
|Татнефть — СД (об итогах исполнения бюджета ПАО за 1-8м2022, утверждение бюджета на октябрь и 4кв2022, изменения в Положение "О дивидендной политике ПАО")
https://1prime.ru/experts/20220928/838287063.html