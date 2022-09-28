МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 29 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 10,5%  
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (сентябрь) 10,5% 10,1%
10:00 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты    
11:00 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
11:15 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона    
12:10 EUR Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) 3,76%  
12:30 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
13:45 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол    
14:30 GBP Великобритания — Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Дэйва Рамсдена    
15:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь) 0,3% 1,3%
15:30 USD США — ВВП (кв/кв) (2кв2022) -0,6% -0,6%
15:30 USD США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (2кв2022) 9% 8,9%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 213 тыс 215 тыс
15:30 CAD Канада — ВВП (г/г) 4,56%  
15:30 CAD Канада — ВВП (м/м) (июль) 0,1% -0,1%
16:30 USD США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)    
20:00 USD США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)    
20:00 EUR Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 23.09) 557,7 млрд долл (на 16.09)  
  RUB Самолет — ВОСА (реестр закрыт 06.09.2022, в заочной форме, див-ды 1П2022, реестр для выплаты — 12.10.2022) 41 (1П2021) + 0 (фин) — див-д 2021 41 (1кв2022) + 41 (1П2022, рекоменд. СД) — див-д 2022
  RUB Татнефть — СД (об итогах исполнения бюджета ПАО за 1-8м2022, утверждение бюджета на октябрь и 4кв2022, изменения в Положение "О дивидендной политике ПАО")    