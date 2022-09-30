Российский рынок акций в четверг вновь показал смешанную динамику. Индекс МосБиржи в течение дня консолидировался под отметкой 2000 п. Волны снижения внутри сессии сменялись импульсами роста.

В то же время объем торгов начал постепенно падать, а амплитуда колебаний немного сократилась. Наиболее сильную динамику показали акции Газпрома, прибавившие 4%. В основном весь их подъем пришелся на период низкой ликвидности в вечернюю сессию. Бумаги Газпрома сейчас имеют максимальный вес в индексе МосБиржи (15,7%), так что их изменение в значительной степени определяют динамику всего рынка.

Общая картина по индексу МосБиржи пока не меняется. Видим локальный боковик, который, скорее всего, на следующей неделе будет нарушен. В качестве ключевого диапазона сопротивления наверху выделяется район 2000-2050 п. Он отделяет рынок от новых целей восстановления 2190-2220 п. Снизу ближайшей точкой опоры выступает уровень 1840-1850 п.

День Газпрома. Сегодня подведут итоги собрания акционеров по выплате дивидендов 51,03 руб. Потенциальная дивдоходность по текущим ценам составляет рекордные 23,5%. О времени публикации не сообщалось. Это может произойти как внутри сессии, так уже и после закрытия. Итоги прошлого голосования 30 июня появились в 10:45 МСК.

Очевидно, что в случае одобрения рекомендации по дивидендам первая реакция будет позитивной. Вслед за акциями Газпрома могут потянуться и другие голубые фишки в расчете на последующее реинвестирование гигантского дивидендного потока. Поэтому удержание спекулятивных длинных позиций под эту историю выглядит интересным.

Однако полагаю, что текущий кейс настолько всем очевиден, что волна роста бумаг газовой компании при условии согласования выплат окажется непродолжительной, а через некоторое время столкнется с большим навесом продавцов, желающих выйти до даты закрытия реестра.

Что касается сценария неодобрения дивидендов Газпрома, который нам кажется крайне маловероятным, то это был бы очень болезненный удар по всему российскому рынку.

Хуже рынка накануне были акции металлургов. На Bloomberg появилась статья о том, что Лондонская биржа металлов (LME) «запустила дискуссионный документ», который знаменует собой первый шаг к потенциальному запрету на новые поставки российских металлов. Речь в том числе может идти об алюминии, никеле, меди.

Запуск документа не означает, что LME приняла какие-либо решения, но этот шаг указывает на общее изменение подхода к этому вопросу, пишет Bloomberg. Стоит отметить, что любой шаг LME по блокированию поставок из РФ может иметь серьезные последствия для рынка металлов, поскольку Россия является крупным производителем. Из-за этих новых рисков резкие волны роста наблюдались в алюминии и никеле.

Акции Норникеля на этом фоне были среди аутсайдеров, потеряв 4,6%. В пользу слабости бумаг также можно добавить чрезмерно крепкий рубль, потенциальный рост капзатрат и существенное потенциальное снижение дивидендов относительно предыдущих лет. Вместе с тем хуже рынка выглядит и РУСАЛ (-3%).