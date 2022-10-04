После того, как в конце прошлой недели некоторые ведущие мировые индексы ушли на минимумы с ноября 2020 года, вчера на рынках наметилось восстановление. Активизация покупок, на наш взгляд, связана с желанием части игроков зафиксировать прибыль по «коротким» позициям, что и спровоцировало коррекционный рост. Основное движение пришлось на американские площадки, где индексы Dow Jones и S&P500 по итогам дня смогли прибавить 2,6% и 2,7% соответственно. При этом в Европе подъем оказался существенно слабее — основные индексы Старого Света в понедельник выросли лишь в пределах 0,8%. Сдерживающим фактором здесь могли выступить данные по индексам деловой активности в промышленности европейских стран и Еврозоны в целом, показавшие дальнейшее снижение деловой активности в данном секторе. При этом в США аналогичный показатель находится чуть выше отметки 50 пунктов, что говорит о сохранении позитивных тенденций в промышленности страны.

Отметим, что до конца недели инвесторы продолжат внимательно следить за макроэкономической статистикой. Так, в среду выйдут данные по индексам деловой активности в сфере услуг европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса в данном секторе в развитых экономиках на фоне роста ставок. В пятницу будет опубликован блок данных по рынку труда США — стабильная ситуация на рынке труда дает больше возможностей ФРС по ужесточению денежно-кредитной политики, в результате чего реакцией рынков на хорошую статистика может стать очередная волна снижения.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро вторника, то их можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют до 2,8%. Фьючерсы на основные американские индексы подтягиваются в пределах 1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,4%, торгуясь в районе 89,2 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию данных по числу открытых вакансий на рынке труда США, а также выступление председателя ЕЦБ К. Лагард.

В понедельник индекс Мосбиржи смог продемонстрировать уверенное восстановление, прибавив 4,3% и достигнув отметки 2 042 пункта. Сегодня наш рынок может попытаться продолжить коррекционный рост, чему поспособствует улучшение внешнего фона и рост спроса на рисковые активы на мировых площадках. В результате, индекс Мосбиржи попытается закрепиться выше ближайшего сопротивления, расположенного на отметке 2 050 пунктов. Ближайшей же целью восстановления может выступить уровень 2 100 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленную динамику по отношению к рублю. Так, к 8.40 мск. доллар снижается на 0,4%, торгуясь в районе 58,7 рубля, евро и юань, напротив, прибавляют 2,3% и 0,1%, поднявшись до 54,8 и 8,28 рубля соответственно. В ходе сегодняшних торгов рубль может оказаться под давлением на фоне низкого предложения иностранной валюты со стороны экспортеров. В результате, пара доллар/рубль попытается отыграть утренние потери и в ходе сессии выйти выше отметки 59 рублей.