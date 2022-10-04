Первый торговый день IV квартала начался с уверенного роста на мировых фондовых площадках. Резкое увеличение спроса наблюдалось в американских акциях — индекс S&P 500 отскочил на 2,6%. На положительной территории закрывались все основные европейские площадки. Взрывной рост был и во многих сырьевых товарах. Широким фронтом поднимались промышленный и цветные металлы. Унция золота подскочила на 2,3% до $1700, а серебро традиционно росло еще сильнее, поднявшись на 8%. Доходности гособлигаций США при этом начали падать.

Весь глобальный фондовый оптимизм можно привязать только к календарному фактору — просто закончился убыточный III квартал и традиционно самый слабый месяц сентябрь. В остальном общий фон понедельника ничем не отличался от пятницы. Новых важных событий-триггеров не появлялось. Просто резко вырос спрос на все активы из-за календарного фактора, который наложился на чрезмерную перепроданность рынков.

Устойчивая ли эта тенденция? В части индекса S&P 500 может быть актуальным сценарий так называемого ралли на медвежьем рынке. То есть сейчас мы видим лишь начало отскока, но общий среднесрочный тренд вниз.

А вот в сырьевых товарах сложившаяся картина в целом позитивная. Особенно я бы выделил драгметаллы. Прошедший импульс в золоте располагает к формированию более устойчивой тенденции. Серебро в свою очередь может расти еще быстрее.

На российском рынке акций аналогичный отскок. Индекс МосБиржи рос на протяжении всего понедельника, позитивно реагируя на сильный внешний фон. Закрытие проходило на максимуме сессии — выше 2050 п., что с технической точки зрения является положительным сигналом.

В случае закрепления около текущих отметок во вторник-среду далее цели движения наверх по индексу можно будет смещать в район 2190-2220 п.

В понедельник устойчивый рост показали все отрасли. Чуть лучше рынка был потребительский сектор и ряд представителей IT. Кроме того, нельзя не заметить опережающий рост по большинству бумаг компаний, которые зарегистрированы не в РФ. В основном они представлены на Мосбирже депозитарными расписками. Более 10% прибавили: ЦИАН, OKEY, Globaltrans, HeadHunter, Ozon, Мать и дитя, Эталон, TCS Group и X5 Group.

Газпром — на этот раз среди аутсайдеров. Несмотря на утвержденные в пятницу дивиденды, котировки упали еще на 0,8%.

Глядя на происходящее, даже складывается впечатление что Газпром сейчас выступает донором ликвидности для всех остальных фишек. Сокращая позиции в бумагах этой компании, трейдеры перекладываются в другие инструменты. Правильная ли это тактика? С одной стороны, доля Газпрома в портфелях многих инвесторов была явно завышенной, согласно данным Мосбиржи (вес 33,9% из топ-10 бумаг в августе). Так что сокращение доли выглядит логичным с точки зрения диверсификации.

С другой стороны, долгосрочный взгляд на акции положительный. В базовом сценарии даже при текущем низком уровне экспортных поставок цена реализации все компенсирует, а дивидендная политика компании останется прежней. Тогда у Газпрома хватит денег и на налоги, и на инвестпрограмму, и на дивиденды. На горизонте 3-4 кварталов возврат к 250 руб. и выше выглядит вполне вероятным.

Аномалия на валютном рынке. Курс USD/RUB в понедельник вырос на 0,7% и в моменте даже приближался к 60. Позитив для российского рынка акций в том, что ослабление рубля проходило одновременно с ростом commodities.

В то же время выделим явную аномалию в евро. Курс EUR/RUB в понедельник рухнул на 5% вопреки общим тенденциям на рынке. Например, сейчас на международном рынке форекс курс EUR/USD находится на 0,982. Но если пересчитать через отношение этих валют к рублю (EURRUB/USDRUB), то получается, что на Мосбирже курс торгуется на 0,91 — на 7,3% ниже форекса. Это рыночная неэффективность, обусловленная недостатком ликвидности и рисками построения нормальных арбитражных стратегий. Учитывая риски блокировки недружественных валют, крупные участники отказываются от арбитража, опасаясь зависнуть в одной из позиций.