Российский рынок акций во вторник не сумел продолжить отскок наверх вслед за мировыми фондовыми площадками. Индекс МосБиржи показал смешанную боковую динамику и остался около 2050 п.

Тот факт, что внешний фон вчера располагал к продолжению роста, а наш рынок выглядел относительно слабым, указывает на недостаточность спроса. И вряд ли в ближайшие сессии что-то кардинально поменяется. Возможны локальные импульсы в отдельных историях, например, в нефтяниках на фоне роста Brent, но сформировать полноценный растущий тренд на этой неделе будет сложно.

Более того, если ориентироваться на динамику индекса МосБиржи, то предстоящий в понедельник 4%-ый дивидендный гэп (из-за Газпрома и Татнефти) наверняка сломает всю техническую картину. Поэтому о формировании более устойчивой тенденции сигнала пока нет — он появится лишь при закреплении нескольких сессий выше 2050 п.

Среди отдельных бумаг положительная картина складывается в ЛУКОЙЛе, Татнефти, Магните, а также в генерации: Интер РАО, ОГК-2, МосЭнерго. На мой взгляд, портфель из таких бумаг в ближайшие недели может выглядеть сильнее индекса.

В то же время на рынке акций США продолжается мощный отскок. Участники отыгрывают слабую макростатистику, располагающую к снижению темпов ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, а также падение доходностей гособлигаций. Ну и дополнительно, как мы отмечали ранее, сказался календарный фактор в условиях перепроданности. Начало нового месяца и квартала обеспечили приток ликвидности.

По индексу S&P 500 важные ориентиры для отскока наверху находятся на 3860-3925 п. Эта зона торможения может выступить препятствием. К тому же на горизонте нескольких месяцев риски возобновления распродажи и спуска к недавним минимумам оцениваются как очень высокие.

Заседание ОПЕК+. Сегодня министры стран картеля примут решение по уровню квот на добычу. Если в предыдущие дни в СМИ появлялись слухи о возможном снижении потолка добычи на 0,5-1 млн б/с, то вчера уже пошли разговоры о сокращении сразу на 1,5-2 млн б/с.

Накануне фьючерсы Brent выросли на 3% как раз на ожиданиях снижения объемов производства ОПЕК+. Дополнительную поддержку оказывают новости о том, что страны ЕС могут согласовать потолок цен на российскую нефти уже сегодня-завтра (риск для предложения), а также заявление Белого дома об отсутствии планов продолжать сокращение стратегических резервов нефти США. Плюс наблюдается снижение индекса доллара, а это позитив для commodities.

В результате, если страны ОПЕК+ согласуют сегодня снижение добычи на 2 млн б/с, о которых говорят источники Reuters, то мы получаем комплекс факторов в пользу очень сильной поддержки цен на нефть. Возможен постепенный возврат котировок в сторону $100 за баррель.

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