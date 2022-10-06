В среду мировые рынки продемонстрировали разнонаправленную динамику. Так, на развивающихся рынках сохранилось преобладание покупок — они отыгрывали закрытие в Штатах во вторник, в результате чего индекс MSCI EM по итогам дня смог вырасти на 1,8%. При этом на развитых рынках, напротив, активизировались продажи, что привело к снижению индекса MSCI World на 0,5%. Среди развитых рынков основное давление пришлось на европейские площадки — потери ведущих индексов здесь составили до 1,5%, чему способствовали данные по индексам деловой активности в сфере услуг стран Старого света, оказавшиеся хуже ожиданий и демонстрирующие ухудшение настроения бизнеса в данном секторе. При этом в США в ходе сессии также наблюдалось существенное давление на акции, однако к концу торгов американские площадки смогли отыграть большую часть потерь, в результате чего индексы Dow Jones и S&P500 по итогам дня снизились лишь на 0,1% и 0,2% соответственно. Отметим, что активизация продаж могла быть также связана и с изменением уровней на рынках, вызванным волной восстановления последних дней. Так, для инвесторов, закладывающих «жесткую» посадку экономики из-за действий Центробанков, текущие уровни более привлекательны для сокращения объемов длинных позиций в рисковых активах и замещения их защитными инструментами.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро четверга, то их можно охарактеризовать как позитивные. В Азии, в отсутствии торгов в Китае, ведущие площадки прибавляют в пределах 1,5%. Фьючерсы на основные американские индексы подтягиваются на 0,5%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, на фоне решения ОПЕК+ сократить добычу, удерживает позиции выше 93 долларов за баррель. Из макроэкономических событий сегодня выделим публикацию статистики по производственным заказам в Германии, розничным продажам в Еврозоне и заявкам на пособие по безработице в США.

По итогам среды индекс Мосбиржи потерял 0,8%, отступив до 2 030 пунктов. При этом в ходе сессии российский рынок отступал ниже 2 000 пунктов, однако к концу дня смог отыграть большую часть потерь. Сегодня ожидаем попыток нашего рынка возобновить восходящую динамику. В результате индекс Мосбиржи может отыграть потери предыдущего дня и вновь протестирует сопротивление, расположенное на отметке 2 050 пунктов. Отметим, что целью волны восстановления, начатой в последний день сентября, может стать отметка 2 100 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.40 мск. доллар и юань прибавляют 0,2% и 0,1%, торгуясь в районе 60,3 и 8,58 рубля соответственно, евро растет на 1%, поднявшись до 59 рублей. Сегодня в ходе торгов давление на рубль может сохраниться, на фоне пониженного спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров, что будет способствовать дальнейшему восстановлению котировок основных мировых валют. Так, пара доллар/рубль в ходе сессии может попытаться выйти в район 61 рубля и закрепиться над этой отметкой.