Российский рынок акций в среду продолжал торговаться без единого устойчивого тренда, в боковике около отметки 2000 п. по индексу МосБиржи. Внутридневная амплитуда по-прежнему остается повышенной. Вчера она составила 3,5%. Логично, что при такой волатильности сохраняются повышенные торговые обороты (57,2 млрд руб.).

Единой тенденции среди акций сейчас нет, даже в рамках голубых фишек. По-прежнему крайне слабо выглядят акции Норникеля и Сбербанка. В то же время спрос отмечается в ЛУКОЙЛе, Яндексе и АЛРОСА.

Рассматривать локальную картину в индексе МосБиржи пока бессмысленно. Она будет сильно смазана предстоящим в следующий понедельник падением на фоне дивидендных гэпов Газпрома и Татнефти.

Фавориты. В краткосрочной перспективе акции ряда нефтяников могут выглядеть лучше рынка, учитывая позитивную динамику Brent. В частности, удержание длинных позиций выглядит оправданным по ЛУКОЙЛу и Татнефти.

Обращаем внимание, что за последние сессии более чем на 13% выросла цена тонны алюминия. Вкупе с наблюдаемым ростом курса USD/RUB это может обеспечить поддержку акциям РУСАЛа и En+.

Решение ОПЕК+ позитивно для РФ.

— Страны ОПЕК+ согласовали снижение квоты на добычу нефти на 2 млн б/с начиная с ноября

— Сделка будет продлена до конца 2023 г.

— Министерский мониторинговый комитет теперь будет собираться один раз в два месяца, а не каждый месяц

По нашим оценкам, реальное сокращение добычи будет не более 60% от квоты (1,2 млн б/с), так как многие страны ОПЕК+ и так добывали меньше, чем было допустимо. Для РФ, на которую приходится примерно —0,5 млн б/с, решение почти никак не скажется. Необходимости в сокращении производства нет. Это позитив для акций российских нефтяников, выигрывающих от роста цен при стабильности добычи.

Важный момент: страны картеля не стали внимать призывам США не сокращать добычу. Так что в ноябре, когда за океаном прекратится расходование стратегических резервов, а спрос в КНР может еще немного подрасти, рынок точно не должен будет находиться в состоянии перепроизводства. Растут шансы на подъем фьючерсов Brent снова выше $100.

Исходя из решения ОПЕК+ можно сделать вывод, что пороговым уровнем, спуск ниже которого вызывает беспокойство членов картеля, выступает отметка $90. Именно этот уровень назвал и министр нефти Нигерии, обозначая комфортное значение, устраивающее все страны ОПЕК+.

В текущей ситуации спекулятивно акции нефтяников выглядят интересно. Сектор может выглядеть сильнее рынка в четверг-пятницу.

Курс USD/RUB в последнее время перестал коррелировать с нефтяными ценами. Несмотря на вчерашний рост commodities, рубль был под давлением относительно всех ключевых валют. Курс доллара вернулся выше 60. Пока это ни о чем не говорит, ведь ранее пара USD/RUB торговалась чуть выше этой отметки в боковом коридоре. Сейчас просто вновь стали актуальны прежние уровни сопротивления 61,8-62,8. До их пробоя о каком-то существенном ускорении девальвационной тенденции в рубле говорить преждевременно.

Дефляция ушла в прошлое. В России с 27 сентября по 3 октября рост потребительских цен составил +0,07%. Таким образом, инфляция фиксируется вторую неделю подряд после одиннадцати недель дефляции. Годовая инфляция продолжила снижаться из-за эффекта базы, составив к 3 октября около 13,5%. С начала года потребительские цены уже выросли на 10,4%. Ускорение инфляции в ближайшие недели маловероятно, учитывая локальное снижение потребительского спроса из-за последних событий.