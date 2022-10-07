Российский рынок акций пока так и не смог развить волну роста, которая была на старте недели. Индекс МосБиржи остается чуть выше 2000 п., но в целом текущая техническая картина пока не вызывает оптимизма, особенно с учетом предстоящего падения в понедельник.

Объемы торгов в четверг начали активно падать вместе с внутридневной волатильностью. Накануне в индексе наторговали всего на 35 млрд руб. Сегодня ситуация едва ли изменится. Лишь к концу сессии перед отсечкой Газпрома могут быть какие-то всплески волатильности. Вчера как раз наконец-то появился спрос в этих бумагах. Акции Газпрома выросли на 1,8%.

Лучше рынка выглядят некоторые нефтяники: Татнефть, Роснефть, Газпром нефть. Такое поведение вполне оправданно, учитывая рост фьючерсов Brent и умеренное ослабление рубля. Отстает пока лишь ЛУКОЙЛ. Но в целом весь сектор может показать динамику лучше индекса.

Перед гэпом. Сегодня последний день пред закрытием дивидендных реестров в акциях Газпрома и Татнефти. В понедельник они откроются с гэпами вниз. Однако просадки по ним будут настолько большими, что это скажется на всем индексе МосБиржи. Падение Газпрома может быть более 20%, Татнефти — более 7,5%.

В совокупности влияние этих просадок может обеспечить провал индекса на 3,4-3,9% или на 70¬-80 пунктов. Затем ожидаем в течение нескольких дней период боковой консолидации.

Частные инвесторы по-прежнему главные. Московская биржа опубликовала цифры по торговой активности физлиц на российском фондовом рынке в сентябре. Доля частных инвесторов в совокупном обороте акций держится на рекордных отметках. За месяц она выросла с 76,2% до 76,6%.

Доля в объеме торгов облигациями составила 27,6% (в авг. 26%), на спот-рынке валюты — 28,6% (в авг. 26,4%), на срочном рынке — 71,2% (в авг. 70,5%). Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам сентября выросло на 456 тыс. человек и достигло 21,7 млн.

По-прежнему в списке Топ-10 акций удерживаемых инвесторами остается Газпром с долей 35,7%. Очевидно, что после дивидендного гэпа в октябре эта величина снизится за счет падения цены акций газовой компании. Но все равно вес одной бумаги выглядит экстремально высоким в историческом сравнении с другими периодами. Инвесторы очень сильно зациклены на одном эмитенте. Главная причина — ожидания высоких дивидендов, которые являются ключевым фактором привлекательности бумаг.

Санкции ЕС. Вчера был официально опубликован новый пакет. Выраженной реакции российского рынка акций не было, что во многом обусловлено многочисленными сливами в СМИ подробностей ограничительных мер в предыдущие дни.

Отдельно можно выделить лишь НЛМК (-2,7%). Высок риск, что компания в будущем потеряет возможность поставлять полуфабрикаты на европейские заводы, хотя при этом и должен быть предусмотрен какой-то переходный период. Впрочем, стоит добавить, что акции НЛМК в последние недели и месяцы поступательно падали, в значительной степени заложив негативные факторы. Сегодня котировки находятся около минимумов за 6 лет. В отличие от индекса МосБиржи в бумагах НЛМК вообще не было никакого выраженного отскока.