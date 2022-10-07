Котировки цветных металлов возобновили рост
Котировки алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) возобновили рост после почти месячного снижения — 6 октября стоимость трехмесячных фьючерсов на металл росла на 2,9% до $2419/т. Также выросли цены на медь и цинк. Котировки цветных металлов главным образом реагируют на макроэкономические события прошедших дней. Во-первых, участники рынка увидели в плохих данных по индексу деловой активности в промышленности США возможность чуть более мягкого повышения ставок со стороны ФРС. Во-вторых, предстоящий Национальный конгресс КПК в середине октября может увеличить активность правительства Китая по стимулированию экономики и смягчению ковидных ограничений.
Ограничение доступа российских цветных металлов на склады LME также может усиливать волатильность цен, но лишь в краткосрочной перспективе — со временем влияние этого фактора будет нивелировано арбитражными сделками с биржами в Азии, куда российский металл продолжает активно поставляться. И хотя риски запрета поставок цветных металлов из России на LME остаются высокими, в течение 2022 г. российские металлурги прорабатывали альтернативные направления поставок, в частности Азию, где спрос на цветные металлы остаётся значительным. Компании отрасли не теряют существенно в рентабельности при поставках в этот регион, как это происходит в сегменте чёрных металлов.
Рост ставок ФРС США и других Центральных Банков в течение текущего и следующего года, а также замедление экономической активности в мире продолжат негативно сказываться на ценах меди и других цветных металлов. При этом выросшие издержки на добычу, условная сбалансированность рынков и риски дефицита металлов в среднесрочной перспективе будут оказывать существенную поддержку котировкам, удерживая их от сильного спада.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20221007/838388268.html