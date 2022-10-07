Котировки алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) возобновили рост после почти месячного снижения — 6 октября стоимость трехмесячных фьючерсов на металл росла на 2,9% до $2419/т. Также выросли цены на медь и цинк. Котировки цветных металлов главным образом реагируют на макроэкономические события прошедших дней. Во-первых, участники рынка увидели в плохих данных по индексу деловой активности в промышленности США возможность чуть более мягкого повышения ставок со стороны ФРС. Во-вторых, предстоящий Национальный конгресс КПК в середине октября может увеличить активность правительства Китая по стимулированию экономики и смягчению ковидных ограничений.

Ограничение доступа российских цветных металлов на склады LME также может усиливать волатильность цен, но лишь в краткосрочной перспективе — со временем влияние этого фактора будет нивелировано арбитражными сделками с биржами в Азии, куда российский металл продолжает активно поставляться. И хотя риски запрета поставок цветных металлов из России на LME остаются высокими, в течение 2022 г. российские металлурги прорабатывали альтернативные направления поставок, в частности Азию, где спрос на цветные металлы остаётся значительным. Компании отрасли не теряют существенно в рентабельности при поставках в этот регион, как это происходит в сегменте чёрных металлов.

Рост ставок ФРС США и других Центральных Банков в течение текущего и следующего года, а также замедление экономической активности в мире продолжат негативно сказываться на ценах меди и других цветных металлов. При этом выросшие издержки на добычу, условная сбалансированность рынков и риски дефицита металлов в среднесрочной перспективе будут оказывать существенную поддержку котировкам, удерживая их от сильного спада.