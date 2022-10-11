В понедельник, 10 октября, по итогам дня рублевые пары закрылись повышением. Пара доллар/рубль выросла на 2,77%, до 62,69 руб., евро/рубль — на 2,53%, до 61,41 руб., юань/рубль — на 1,88%, до 8,65 руб.

Торги на Мосбирже открылись относительно спокойно. С направлением движения участники рынка определялись примерно один час и стали покупать иностранную валюту. Риски ограничений на операции с долларом и евро временно снизились, поэтому спрос на рубль пошел вниз. Рубль подешевел на фоне очередной волны геоэкономической напряженности. В ходе основной торговой сессии доллар обновил трехмесячный максимум, поднявшись до 63,09 руб.

Покупатели доллара уперлись в зону сопротивления 63-65 руб. Геополитические факторы повысили на рынках неопределенность и резко понизили горизонт прогноза для рублевых пар. Динамика курса рубля в ближайшие дни будет определяться преимущественно геополитическими новостями.

Курс доллара пока остается в трехмесячном диапазоне. Если для валютного рынка внешний фон сохранится негативный, то покупатели попытаются прорваться к верхней границе диапазоне 64,95 руб. (образовался 6 июля). По оценкам BitRiver, после него открывается дорога к 68 руб. Утренняя сессия открылась снижением по рублю. Учитывая, что ликвидность на рынке низкая, то на пониженных объемах доллар может достичь этой отметки к началу ноября. С 17 октября рубль начнет получать поддержку от налогового периода. Он удержит его от сильного ослабления.

Нефть марки Brent стоит $96,02 за баррель. Цена скорректировалась с уровня $98,63 на фоне слабых экономических данных из Китая, а также общего укрепления доллара США на Форекс. Китайская статистика, опубликованная в субботу, усилила опасения по поводу замедления мирового спроса на энергоносители. Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin за сентябрь оказался ниже 50 пунктов. Доллар дорожает на фоне растущей доходности 10-летних казначейских облигаций США. Техническая картина заметно улучшилась. Сейчас она указывает на продолжение роста нефтяных котировок. Как только цена закрепится выше $100, рост ускорится до отметки $105 за баррель Brent.

Вчера российский фондовый рынок закрылся снижением. Индексы Мосбиржи и РТС обвалились на фоне ослабления рубля и значительного снижения акций «Газпрома» после дивидендной отсечки. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 1,43%, до 1916,97 пунктов, индекс РТС — на 4,10%, до 963,88 пунктов. Новостной фон для фондового рынка негативный. Несмотря на частичное восстановление цен на акции российского газового гиганта, они остаются под давлением. Учитывая, что в индексе Мосбирже акции «Газпрома» составляют 12,09%, то при падении цен индекс тоже двинется вниз. Сегодня ожидается умеренное понижение индексов.