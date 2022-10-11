Падение индекса МосБиржи в понедельник на 1,1% однозначно можно записать в актив для российского рынка акций. Внутридневная динамика была исключительно растущей практически по всему списку голубых фишек. После утреннего обвала на новые минимумы февраля (1775 п.) индекс отскочил наверх на 7%.

Рынок показал существенную устойчивость к внешним негативным факторам. В том числе это отражается и на улучшении технической картины по индексу МосБиржи.

Газпром упал на 16%, но в действительности это лучший результат среди голубых фишек. По пятничному закрытию дивдоходность составляла 26,1%. Соответственно гэп формально мог быть соответствующим или в районе 22,7% если учитывать 13%-ый налог. Однако просадка оказалась гораздо меньше. Так что удержание длинных позиций с пятницы или же покупка акций сразу после отсечки — стали прибыльными тактическими решениями.

В данный момент у нас нет ожиданий, что вчерашний ценовой разрыв будет быстро закрыт, несмотря на в целом положительные долгосрочные ожидания. Локально мы можем увидеть очень широкую пилу в Газпроме, например в диапазоне 155-175 руб. Сдерживать активные покупки могут ожидания низких дивидендов за II полугодие 2022 г., неопределенность по поводу масштаба падения экспортных поставок в ЕС и наблюдаемого снижения цен на газ. Ситуация, вероятно, улучшится ближе к середине зимы ¬- весне, когда встанет вопрос восстановления запасов в европейских ПХГ.

Ждать продолжения роста рынка акций? Сейчас нет уверенности в устойчивости вчерашнего восстановления индекса МосБиржи. Тенденция скорее была обусловлена избыточной просадкой основных фишек, но вряд ли связана с изменением общих макроэкономических фундаментальных вводных. В ближайшие пару недель индекс МосБиржи может найти новую область для консолидации около 1840-1970 п. А для более уверенного трендового движения наверх необходимы дополнительные драйверы (признаки деэскалации).

Что касается среднесрочных перспектив, то к концу октября — началу ноября некоторую поддержку рынку может оказать приток средств от Газпрома (эффект реинвестирования). В условиях пониженной ликвидности и высокой доли частных инвесторов на рынке этот фактор в 2022 г. стал гораздо важнее, чем раньше. К тому же сам по себе размер дивидендного потока от одной компании рекордный.

В паре USD/RUB продолжается постепенный подъем. Накануне были обновлены максимумы с июля, курс поднимался до отметки 63. Бросается в глаза устойчивость этой тенденции. Рост идет уже семь сессий подряд, независимо от попутной динамики сырьевых товаров.

Если в ближайшие пару сессий курс задержится выше 62,5-63, то общая картина существенно изменится. В таком случае будет пройден наверх коридор консолидации последних месяцев, а значит следующие цели сместятся сначала к 65, а затем и к диапазону 66,8-67,5.

Поэтому локально поддержку получат акции экспортеров, страдающих от чрезмерно крепкого рубля. Как уже ранее отмечали, в фаворитах при таком раскладе акции нефтяников (ЛУКОЙЛ, Татнефть, Газпром нефть) за счет сохранения высоких цен по Brent.