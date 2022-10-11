События в сфере макроэкономики и бизнеса 12 октября
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 12 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|1:00
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Люси Эллис
|2:01
|GBP
|Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (сентябрь)
|53%
|45%
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (г/г)
|4,4%
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (м/м)
|0,2%
|0%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (август)
|-0,3%
|-0,2%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (август)
|0,1%
|0,2%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м
|0%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса (август)
|-19,36 млрд ф. ст.
|-20,4 млрд ф. ст.
|9:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (август)
|-10,19 млрд ф. ст.
|11:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джонатана Хаскела
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (август)
|-2,3%
|0,6%
|12:30
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|1,87%
|14:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет ОПЕК
|14:35
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла
|15:00
|GBP
|Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR
|0%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (сентябрь)
|0,4%
|0,3%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (сентябрь)
|-0,1%
|0,2%
|16:30
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|19:00
|USD
|США — Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA /Управления энергетической информации США/
|19:00
|USD
|США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
|20:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Кетрин Манн
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот
|3,33%
|21:00
|USD
|США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-1,77 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|12:00 мск (10:00 лнд, 05:00 NY)
|RUB
|Полиметалл — ВОСА (реестр закрыт 10.10.2022, одобрение обмена акций, отвечающих установленным критериям, на документарные акции) /Лондон/
|RUB
|Самолет — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2022 (ВОСА — 29.09.2022)
|41 (1П2021) + 0 (фин) — див-д 2021
|41 (1кв2022) + 41 (1П2022) — див-д 2022
https://1prime.ru/experts/20221011/838428158.html