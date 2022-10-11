МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 12 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
1:00 AUD Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Люси Эллис    
2:01 GBP Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (сентябрь) 53% 45%
9:00 GBP Великобритания — ВВП (г/г) 4,4%  
9:00 GBP Великобритания — ВВП (м/м) 0,2% 0%
9:00 GBP Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (август) -0,3% -0,2%
9:00 GBP Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (август) 0,1% 0,2%
9:00 GBP Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м 0%  
9:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса (август) -19,36 млрд ф. ст. -20,4 млрд ф. ст.
9:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (август) -10,19 млрд ф. ст.  
11:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джонатана Хаскела    
12:00 EUR Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (август) -2,3% 0,6%
12:30 EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций 1,87%  
14:00 USD США — Ежемесячный отчет ОПЕК    
14:35 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла    
15:00 GBP Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR 0%  
15:30 USD США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (сентябрь) 0,4% 0,3%
15:30 USD США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (сентябрь) -0,1% 0,2%
16:30 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
19:00 USD США — Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA /Управления энергетической информации США/    
19:00 USD США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве    
20:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Кетрин Манн    
20:00 USD США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 3,33%  
21:00 USD США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/    
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -1,77 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
12:00 мск (10:00 лнд, 05:00 NY) RUB Полиметалл — ВОСА (реестр закрыт 10.10.2022, одобрение обмена акций, отвечающих установленным критериям, на документарные акции) /Лондон/    
  RUB Самолет — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2022 (ВОСА — 29.09.2022) 41 (1П2021) + 0 (фин) — див-д 2021 41 (1кв2022) + 41 (1П2022) — див-д 2022