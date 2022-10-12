Утром среды декабрьские фьючерсы на нефть Brent снижались третий день подряд, отыгрывая около 38,2% роста с минимумов 26 сентября до максимумов 10 октября. Тем не менее пока поведение рынка похоже на здоровую коррекцию/консолидацию.

Вероятно, предупреждения о рисках глобальной рецессии, которые раздаются со всех сторон от главы JPMorgan Chase Джейми Даймона до глав МВФ и Всемирного банка, оказывают давление на цены на нефть, но перспективы ее дефицита после решения ОПЕК+ сократить добычу на 2 млн б/с, начиная с ноября, пока выступают более важным драйвером.

Президент США Джо Байден выразил недовольство указанным выше решением ОПЕК+, посчитав, что Саудовская Аравия сотрудничает с Россией, в то время как та продолжает СВО. По словам Байдена, он переосмыслит отношения между Вашингтоном и Эр-Риядом.

Базовые металлы дешевели: после двух дней роста цены на медь снижались на фоне усиления рецессионных опасений. В Китае впервые за две недели спотовые цены на медь опустились ниже котировок фьючерсов, что является очевидным медвежьим сигналом, отражающим доминирование продавцов. С начала года этот ключевой металл подешевел почти на 30%, хотя в марте достигал исторических максимумов.

Драгоценные металлы консолидировались после заметного снижения во вторник. Высокая мировая инфляция и геополитическая напряженность пока выступают второстепенными факторами, которые в обычных обстоятельствах оказали бы ценам на золото поддержку. Однако в этом году главным рыночным драйвером выступает быстрое повышение ставок со стороны ФРС и других ведущих ЦБ мира, что является не лучшим фоном для драгметалов.

На 08:00 мск:

• Brent, $/бар. — 93,86 (-0,46%) с нач. года +20,7%

• WTI, $/бар. — 88,81 (-0,60%) с нач. года +18,1%

• Urals, $/бар. — 71,16 (+0,20%) с нач. года —7,3%

• Золото, $/тр. унц. — 1 668,71 (+0,14%) с нач. года —8,8%

• Серебро, $/тр. унц. — 19,17 (+0,08%) с нач. года —16,8%

• Алюминий, $/т — 2 228,50 (-0,18%) с нач. года —20,5%

• Медь, $/т — 7 528,00 (-0,88%) с нач. года —22,5%

• Никель, $/т — 22 079,00 (-0,03%) с нач. года +6,4%