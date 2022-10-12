Важному для финансовых рынков решению ФРС по ставкам, которое будет объявлено 2 ноября, предшествует два ключевых статистических отчета. Один из них — отчет по рынку труда в США за сентябрь, был опубликован в прошлую пятницу. Второй — отчет по потребительской инфляции в США за сентябрь, будет опубликован в четверг, 13 октября, в 15:30 мск.

Экономика США в сентябре создала 263 тыс. новых рабочих мест (прогноз +255 тыс.) по сравнению с +315 тыс. в августе. Уровень безработицы неожиданно снизился с 3,7% до 3,5%. Средняя почасовая зарплата выросла на 0,3% к августу и на 5% к сентябрю 2021 года — в соответствии с ожиданиями экономистов. Отчет оказался довольно сильным, он подтверждает высокую вероятность решения на ноябрьском заседании ФРС повысить ставку на 75 б.п. (4-й раз подряд). Рост зарплат выходит на первый план и становится ключевым драйвером роста инфляции. Чиновники ФРС ранее заявляли, что обеспокоены возможностью становления устойчивой инфляционной спирали, когда рост зарплат подстегивает цены, а те, в свою очередь, подстегивают повышение зарплат. На этом основании считаем, что у ФРС пока нет причин сокращать темпы повышения ставок, что позитивно для доллара.

По состоянию на среду, 12 октября, рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам с вероятностью 95% подразумевает повышение ставки в 2 ноября на 75 б.п. При этом рынок оценивает пик повышения ставок в марте 2023 года на уровне 4,7%. Меж тем в настоящий момент консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg экономистов предполагает повышение ставки в ноябре на 50 б.п. На фоне этого противоречия между ожиданиями аналитиков и денежного рынка еще более актуальным становится инфляционный отчет. Несмотря на то что общий индекс потребительских цен, как ожидается, снизится до 8,1% г/г по сравнению с 8,3% г/г в августе, ключевое значение играет базовая потребительская инфляция (core CPI), где ожидается рост показателя с 6,3% г/г в августе до 6,5% г/г в сентябре.

Опубликованный в сентябре августовский отчет показал: стоимость жилья, продукты питания и медобслуживание в августе внесли ключевой вклад в повышение инфляции. Августовский отчет показал: надежды на то, что снижение цен на бензин стимулирует падение цен в других компонентах — не оправдались. Рост зарплат выходит на первый план и становится ключевым драйвером роста инфляции.

Рассуждая о вариантах ноябрьского решения ФРС по ставкам с позиции влияния на курс доллара, отметим, что фундаментально на американскую валюту противоположным образом влияют две точки зрения. Первая точка зрения — ФРС продолжит агрессивный цикл повышения ставок и будет держать высокие ставки в течение всего 2023 года. Это позитивный для доллара сценарий. Вторая точка зрения — реализованные ФРС агрессивные шаги ввергнут экономику США в рецессию, что заставит ФРС сменить ястребиный тон на голубиный, подталкивая ЦБ США к возобновлению снижения ставок уже во второй половине 2023 года.

Сторонникам обеих точек зрения хотелось бы напомнить комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла, который говорил о том, что есть риск рецессии в США, обусловленный агрессивной борьбой ФРС за контроль над инфляцией. Но если контроль над инфляцией не восстановить, то рецессия в США будет совершенно точно, и будет она более глубокой и болезненной.

Перед публикацией инфляционных цифр четверга имеем возможность ознакомиться с результатами опроса ФРБ Нью-Йорка. Он показывает, что среднесрочные инфляционные ожидания в США все еще растут: на горизонте 3 лет американцы прогнозируют инфляцию на уровне 2,91%, хотя в предыдущем опросе показатель составлял 2,76%.

Мы ожидаем, что базовая инфляция, рассчитываемая без учета продуктов питания и энергоносителей, в США еще не стабилизировалась. Соответственно, ожидаем, что публикуемая завтра статистика по потребительской инфляции в США за сентябрь, не предоставит сигналов для смягчения ястребиной позиции ФРС. Не исключаем, что, оценив цифры по занятости и инфляции, рынки могут начать закладывать в цены ожидания пикового значения ставки по федеральным фондам около 5% в 2023 году (сейчас это 4,7%). Это будет подразумевать более высокий риск глубокой глобальной рецессии в следующем году. Доллар является бенефициаром подобного рода опасений и потенциального продолжения роста ставок. Поэтому видим основания для продолжения ралли американской валюты.